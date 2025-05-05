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Стрімко наближається до топ-10: Світоліна піднялася в рейтингу WTA
Це найкращий результат Еліни у світовій класифікації за понад три роки.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг за підсумками минулого змагального тижня. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 14-те місце.
Завдяки виходу до півфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді 30-річна уродженка Одеси піднялася на три позиції у світовій класифікації.
Це найкращий результат Еліни у рейтингу WTA за понад три роки. Востаннє вона піднімалася вище 17-го місця 28 лютого 2022 року, коли перебувала на 15-й сходинці.
14-те місце Світоліної – це її найвища позиція в рейтингу WTA від листопада 2021 року, коли вона також була 14-ю. До того Еліна від травня 2017-го до жовтня 2021-го входила до топ-10 світової класифікації.
Другою ракеткою України залишається Марта Костюк, яка після виходу до чвертьфіналу змагань у Мадриді піднялася з 36-го на 27-е місце в рейтингу WTA.
Лідерство у світовій класифікації продовжує утримувати нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко, яка у фіналі турніру в Мадриді обіграла американку Корі Гауфф.
Рейтинг WTA
1. Аріна Соболенко – 11118 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 6773
3. Корі Гауфф (США) – 6603 (+1 позиція)
4. Джессіка Пегула (США) – 6243 (-1)
5. Жасмін Паоліні (Італія) – 4875 (+1)
6. Медісон Кіз (США) – 4824 (-1)
7. Мірра Андрєєва – 4781
8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4193
9. Емма Наварро (США) – 3797 (+1)
10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3761 (-1)
...
14. Еліна Світоліна (Україна) – 2810 (+3)
27. Марта Костюк (Україна) – 1686 (+9)
45. Даяна Ястремська (Україна) – 1244 (+1)
75. Ангеліна Калініна (Україна) – 878 (-1)
80. Юлія Стародубцева (Україна) – 822 (+19)
152. Дар'я Снігур (Україна) – 485 (-5)
225. Анастасія Соболєва (Україна) – 325 (-2)
241. Валерія Страхова (Україна) – 299 (+6)
246. Леся Цуренко (Україна) – 290 (-5)
264. Катаріна Завацька (Україна) – 277 (+16)
274. Олександра Олійникова (Україна) – 264 (-15)
Додамо, що до півфіналу в іспанській столиці, де Світоліна поступилася Соболенко, українка мала серію з одинадцяти перемог поспіль.
Еліна зупинилася за крок від повторення особистого рекорду за кількістю виграних матчів поспіль. Найбільш тривалою для неї залишається серія з 12 перемог, яку вона встановила у липні-серпні 2013 року.
Раніше повідомлялося, що Світоліна та ще три українські тенісистки напряму потрапили до основної сітки Roland Garros-2025.