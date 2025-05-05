Стрімко наближається до топ-10: Світоліна піднялася в рейтингу WTA

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг за підсумками минулого змагального тижня. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 14-те місце.

Завдяки виходу до півфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді 30-річна уродженка Одеси піднялася на три позиції у світовій класифікації.

Це найкращий результат Еліни у рейтингу WTA за понад три роки. Востаннє вона піднімалася вище 17-го місця 28 лютого 2022 року, коли перебувала на 15-й сходинці.

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14-те місце Світоліної – це її найвища позиція в рейтингу WTA від листопада 2021 року, коли вона також була 14-ю. До того Еліна від травня 2017-го до жовтня 2021-го входила до топ-10 світової класифікації.

Другою ракеткою України залишається Марта Костюк, яка після виходу до чвертьфіналу змагань у Мадриді піднялася з 36-го на 27-е місце в рейтингу WTA.

Лідерство у світовій класифікації продовжує утримувати нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко, яка у фіналі турніру в Мадриді обіграла американку Корі Гауфф.

Рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко – 11118 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 6773

3. Корі Гауфф (США) – 6603 (+1 позиція)

4. Джессіка Пегула (США) – 6243 (-1)

5. Жасмін Паоліні (Італія) – 4875 (+1)

6. Медісон Кіз (США) – 4824 (-1)

7. Мірра Андрєєва – 4781

8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4193

9. Емма Наварро (США) – 3797 (+1)

10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3761 (-1)

...

14. Еліна Світоліна (Україна) – 2810 (+3)

27. Марта Костюк (Україна) – 1686 (+9)

45. Даяна Ястремська (Україна) – 1244 (+1)

75. Ангеліна Калініна (Україна) – 878 (-1)

80. Юлія Стародубцева (Україна) – 822 (+19)

152. Дар'я Снігур (Україна) – 485 (-5)

225. Анастасія Соболєва (Україна) – 325 (-2)

241. Валерія Страхова (Україна) – 299 (+6)

246. Леся Цуренко (Україна) – 290 (-5)

264. Катаріна Завацька (Україна) – 277 (+16)

274. Олександра Олійникова (Україна) – 264 (-15)

Додамо, що до півфіналу в іспанській столиці, де Світоліна поступилася Соболенко, українка мала серію з одинадцяти перемог поспіль.

Еліна зупинилася за крок від повторення особистого рекорду за кількістю виграних матчів поспіль. Найбільш тривалою для неї залишається серія з 12 перемог, яку вона встановила у липні-серпні 2013 року.

Раніше повідомлялося, що Світоліна та ще три українські тенісистки напряму потрапили до основної сітки Roland Garros-2025.