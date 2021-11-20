Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Струс мозку і порізи голови: американські фігуристи опинилися в лікарні після падіння на турнірі (відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Струс мозку і порізи голови: американські фігуристи опинилися в лікарні після падіння на турнірі (відео)

Associated Press

Челсі Лю та Денні О'Ши впали, коли виконували підтримку.

Американські фігуристи Челсі Лю та Денні О'Ши опинилися у медичному закладі після падіння під час Кубку Варшави.

Про це повідомила у Twitter журналістка Агнешка Мусял.

Нещасний випадок стався під час довільної програми. Фігуристи впали, коли виконували підтримку. О'Ши впустив дівчину. Вона вдарилася головою об лід. Після падіння вони лежали, доки до них не прибули медики. 

Зазначається, що Лю знепритомніла. Вона мала низький кров'яний тиск. Фігуристка має підозру на струс мозку. Її партнер О'Ши під час падіння отримав порізи голови. Йому накладуть шви.

До слова, Кубок Варшави - турнір серії "челенджер". Змагання пар на турнірі через велику кількість учасників затяглися до ночі. Інцидент з американськими фігуристами стався опівночі за місцевим часом. Після нещасного випадку змагання припинили. 

Як повідомлялося, олімпійська чемпіонка у фігурному катанні Оксана Баюл звинуватила росіянку Аліну Загітову у плагіаті її сукні, в якій вона виступала раніше. Легенда вітчизняного спорту опублікувала в Instagram два фото, на яких вона і представниця РФ постали у практично ідентичних вбраннях.

Перша в історії незалежної України олімпійська чемпіонка Оксана Баюл дала ексклюзивне інтерв'ю ТСН

Перша в історії незалежної України олімпійська чемпіонка Оксана Баюл дала ексклюзивне інтерв'ю ТСН

Читайте також: 

Наступна публікація