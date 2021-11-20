Струс мозку і порізи голови: американські фігуристи опинилися в лікарні після падіння на турнірі (відео)

Струс мозку і порізи голови: американські фігуристи опинилися в лікарні після падіння на турнірі (відео)

Челсі Лю та Денні О'Ши впали, коли виконували підтримку.

Американські фігуристи Челсі Лю та Денні О'Ши опинилися у медичному закладі після падіння під час Кубку Варшави.

Про це повідомила у Twitter журналістка Агнешка Мусял.

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Нещасний випадок стався під час довільної програми. Фігуристи впали, коли виконували підтримку. О'Ши впустив дівчину. Вона вдарилася головою об лід. Після падіння вони лежали, доки до них не прибули медики.

Зазначається, що Лю знепритомніла. Вона мала низький кров'яний тиск. Фігуристка має підозру на струс мозку. Її партнер О'Ши під час падіння отримав порізи голови. Йому накладуть шви.

Американцы Лю/О'Ши (Liu/O'Shea) разбились во время челленджера Warsaw Cup. Соревнования прервали. pic.twitter.com/2azlFjqdHD — Lublineс93 (@Lublinec931) November 20, 2021

До слова, Кубок Варшави - турнір серії "челенджер". Змагання пар на турнірі через велику кількість учасників затяглися до ночі. Інцидент з американськими фігуристами стався опівночі за місцевим часом. Після нещасного випадку змагання припинили.

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