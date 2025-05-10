Стрибунку Левченко позбавили медалі на турнірі в Досі: що стало причиною

Юлія Левченко / © Associated Press

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Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко втратила бронзову медаль легкоатлетичного турніру What Gravity Challenge 2025, організованого у Досі (Катар) олімпійським чемпіоном Мутазом Баршимом.

27-річна українка, яку одразу після завершення змагань оголосили бронзовою призеркою, у фінальному протоколі опустилася з третього місця на четверте.

Сталося це через помилку організаторів турніру. У підсумку вони віддали "бронзу" представниці Польщі Марії Жодзік, якій спершу помилково не зарахували стрибок на 1,96 м. Біля її прізвища одразу була позначка DNF (результат анульовано).

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Після внесення змін до підсумкових результатів Левченко з особистим рекордом сезону (1,94 м) стала четвертою.

Зазначимо, що переможницею цього турніру стала українка Ярослава Магучіх, яка встановила найкращий результат сезону у світі – 2,02 м. "Срібло" здобула австралійка Елеанор Паттерсон (1,96 м).

Нагадаємо, цього сезону Магучіх виграла "золото" Євро-2025 у приміщенні та стала бронзовою призеркою ЧС-2025 у приміщенні.

Також Ярослава перемогла на двох стартових етапах нинішнього сезону Діамантової ліги – в китайських Сямені та Шанхаї.

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Минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.