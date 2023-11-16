"Стули пельку, маленька сосиско": Ф'юрі "наїхав" на Усика перед пресконференцією в Лондоні (відео)

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі побачився з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком перед пресконференцією в Лондоні, на якій бій за звання "абсолюта" було офіційно оголошено.

Британець нахабно звернувся до свого майбутнього суперника, обізвавши українця "маленькою сосискою".

"Хто ти в біса такий? Усик! Звідки ти кричиш? Стули пельку, маленька сосиско", – вигукнув Ф'юрі.

The first run-in of the day #FuryUsyk Press Conference | 1PM ET pic.twitter.com/Iiw19LDBfn — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2023

Зазначимо, що поєдинок Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Об'єднавчий бій між українцем і британцем планували провести 23 грудня 2023 року, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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