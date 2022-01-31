"Ступакія, Аталія, Устюгор Гей": в Китаї познущалися з імен та прізвищ російських олімпійців

"Ступакія, Аталія, Устюгор Гей": в Китаї познущалися з імен та прізвищ російських олімпійців

Делегацію лижників із РФ чекав у Піднебесній сюрприз.

Організатори зимових Олімпійських ігор-2022 сконфузилися під час зустрічі російських лижників, які прибули на змагання в Пекіні.

Спортсменів із Російської Федерації чекали в аеропорту з іменними табличками, проте не змогли правильно написати їхні імена та прізвища. Відповідне фото опублікувала в Instagram лижниця Юлія Ступак.

Прізвище Ступак викривили як "Ступакія". Наталія Непряєва перетворилася на "Непряєв Аталья", а Іван Якимушкин на "Якімус Іван". Найбільше не пощастило Сергію Устюгову, якого назвали "Устюгор Гей".

"Просто прочитайте наші імена. У Івана Якимушкіна різко звузилися очі", - прокоментувала кумедне фото Юлія Ступак.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі .

. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

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