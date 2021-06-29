Створила сенсацію: Костюк впевнено пройшла фаворитку в першому раунді Вімблдону

Наша співвітчизниця розібралася із суперницею менш ніж за півтори години.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у друге коло Вімблдону, сенсаційно перемігши 21-й номер світового рейтингу Кікі Бертенс із Нідерландів.

70-та ракетка планети обіграла суперницю у двох партіях. В обох сетах Марта зробила по одному брейку і не віддала жодної своєї подачі.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини.

Вімблдон. Жіночий одиночний розряд. Перше коло

Марта Костюк (Україна) - Кікі Бертенс (Нідерланди) - 2:0 (6:3, 6:4)

У наступному колі Костюк зіграє з переможницею в парі Анастасія Севастова (Латвія, 56-та ракетка світу) — Заріна Діяс (Казахстан, 101-ша).

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Україна зірковим складом виступить на тенісному турнірі Олімпіади-2020.

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