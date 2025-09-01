ТСН у соціальних мережах

Суарес плюнув в обличчя тренеру суперника: "Інтер" Маямі з Мессі розгромно програв фінал Кубка ліг

Матч завершився масовою сутичкою за участю гравців і тренерів.

Максим Приходько
Луїс Суарес

Луїс Суарес / © Associated Press

У ніч проти 1 вересня у США відбувся фінальний матч Кубка ліг, у якому "Сіетл Саундерс" розгромив "Інтер" Маямі з рахунком 3:0.

На 25-й хвилині господарів поля вивів уперед Осазе Де Розаріо. А в другому таймі перевагу своєї команди закріпили Алекс Рольдан і Пол Ротрок.

Зазначимо, що у складі маямців весь матч відіграли зіркові Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс, Жорді Альба та Родріго Де Пауль.

Після фінального свистка гравці обох команд разом з представниками тренерських штабів влаштували сутичку просто на полі.

Також Суарес не стримав емоцій і плюнув в обличчя одному з представників тренерського штабу суперника.

Огляд матчу "Сіетл Саундерс" – "Інтер" Маямі

Раніше повідомлялося, що Мессі встановив унікальне досягнення у США.

