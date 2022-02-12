"Субмарину" не потопили: "Реал" перед єврокубковим вояжем до Парижа втратив очки в Примері

"Субмарину" не потопили: "Реал" перед єврокубковим вояжем до Парижа втратив очки в Примері

Андрій Лунін провів зустріч з "Вільярреалом" на лаві запасних.

Мадридський "Реал" не подужав "Вільярреал" у гостьовому матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги. Гра завершилася без забитих м'ячів - 0:0 .

Попри те, що "вершкові" майже удвічі переважали суперника за ударами, розпечатати ворота "Жовтої субмарини" підопічним Карло Анчелотті так і не вдалося.

Український голкіпер Андрій Лунін провів зустріч на лаві запасних. Місце в рамці воріт "Королівського клубу" займав бельгійєць Тібо Куртуа. Також зазначимо, що за "Реал" вперше від серпня минулого року зіграв Гарет Бейл.

"Реал" з 54 очками продовжує лідирувати в Примері, випереджаючи "Севілью" на чотири бали. "Вільярреал" розташувався на п'ятій позиції з 36 пунктами.

У наступному турі Ла Ліги мадридський гранд 19 лютого прийме "Алавес", а "Жовта субмарина" у той же день на виїзді зіграє з "Гранадою".

Зауважимо, що вже наступного тижня (15 лютого) "вершкові" у Франції проведуть перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Початок - о 22:00 за київським часом.

"Вільярреал", який також пробився до плейоф ЛЧ, перший матч 1/8 фіналу проти "Ювентуса" зіграє тижнем пізніше - 22 лютого.

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