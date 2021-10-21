Суд над Бензема: стало відомо, яке покарання "світить" лідеру "Реала" у справі про інтим-шантаж

Суд над Бензема: стало відомо, яке покарання "світить" лідеру "Реала" у справі про інтим-шантаж

Швидше за все, форварду вдасться уникнути реального ув'язнення.

Стало відомо, яке покарання запросив прокурор для нападника "Реала" Каріма Бензема, який постав перед судом перед судом у справі про шантаж партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена.

За інформацією Get French Football News, форварду "Королівського клубу" загрожує 10 місяців в'язниці умовно, а також штраф у розмірі 75 тисяч євро.

Таким чином, 33-річний футболіст, схоже, не потрапить до в'язниці. Максимальне покарання, яке він міг отримати, - п'ять років реального ув'язнення. Судове засідання у справі Бензема розпочалося 20 жовтня у Версалі та закінчиться 22 жовтня .

Сам Бензема на присутній на судовому засіданні. Його адвокат Сільвен Корм'є пояснив це напруженим календарем матчів французького футболіста.

"Мого клієнта тут немає, тому що нещодавно він грав в Україні. Зараз він готується до гри з "Барселоною". В таких умовах не відвідують триденний суд. Якби суд визнав це виправдання недійсним, нам би повідомили.

Наше бачення ситуації просте - з мухи роздули слона. Переоцінюються певні фрази, які клієнт, можливо, сказав телефоном. Все, що хотів зробити Бензема, - просто захистити свого партнера по команді, не уявляючи, що з цього вийде.

Ми бачили, що прокурор повторював одні й ті ж фрази, як робот. Приходити і говорити, що з боку Бензема йшлося про фінансову компенсацію, - це смішно.

Містер Вальбуена говорить з обуренням. Його висновки прості: "Мене виключили зі складу, так і не повернувся до збірної, мене не вибрали зі спортивних причин, а Карім Бензема, навпаки, перебуває на вершині світового футболу. Це свого роду заздрість", - цитує адвоката Бензема GFFN.

Інтим-скандал Бензема та Вальбуена: що сталося

У 2015 році Каріма звинуватили в тому, що він сприяв шантажу партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена відеозаписом інтимного характеру. Через це Бензема усунули від ігор за збірну.

У 2017 році апеляційний суд Франції відмовився залучати гравця до суду, але справа не була закрита.

Слідство підозрює Бензема в тому, що в 2015 році він діяв як посередник, підбурюючи Вальбуена заплатити шантажистам, щоб ті не виклали інтимне відео за участю Матьє. Раніше суд заборонив Бензема контактувати з Вальбуена, проте згодом скасував своє рішення.

У травні 2021 року Бензема вперше після 6-річної перерви отримав виклик до національної команди та поїхав у складі "триколірних" на Євро-2020.

У нинішньому сезоні на рахунку Бензема 11 матчів за "Реал", 11 голів і 7 результативних передач.

В останньому поєдинку Ліги чемпіонів, 19 жовтня, Карім відзначився у воротах донецького "Шахтаря". Іспанський гранд в Києві розбив "гірників" - 5:0.

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