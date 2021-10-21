Суд над Бензема: стало відомо, яке покарання "світить" лідеру "Реала" у справі про інтим-шантаж

Швидше за все, форварду вдасться уникнути реального ув'язнення.
Стало відомо, яке покарання запросив прокурор для нападника "Реала" Каріма Бензема, який постав перед судом перед судом у справі про шантаж партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена.
За інформацією Get French Football News, форварду "Королівського клубу" загрожує 10 місяців в'язниці умовно, а також штраф у розмірі 75 тисяч євро.
Таким чином, 33-річний футболіст, схоже, не потрапить до в'язниці. Максимальне покарання, яке він міг отримати, - п'ять років реального ув'язнення. Судове засідання у справі Бензема розпочалося 20 жовтня у Версалі та закінчиться 22 жовтня.
Сам Бензема на присутній на судовому засіданні. Його адвокат Сільвен Корм'є пояснив це напруженим календарем матчів французького футболіста.
"Мого клієнта тут немає, тому що нещодавно він грав в Україні. Зараз він готується до гри з "Барселоною". В таких умовах не відвідують триденний суд. Якби суд визнав це виправдання недійсним, нам би повідомили.
Наше бачення ситуації просте - з мухи роздули слона. Переоцінюються певні фрази, які клієнт, можливо, сказав телефоном. Все, що хотів зробити Бензема, - просто захистити свого партнера по команді, не уявляючи, що з цього вийде.
Ми бачили, що прокурор повторював одні й ті ж фрази, як робот. Приходити і говорити, що з боку Бензема йшлося про фінансову компенсацію, - це смішно.
Містер Вальбуена говорить з обуренням. Його висновки прості: "Мене виключили зі складу, так і не повернувся до збірної, мене не вибрали зі спортивних причин, а Карім Бензема, навпаки, перебуває на вершині світового футболу. Це свого роду заздрість", - цитує адвоката Бензема GFFN.
Інтим-скандал Бензема та Вальбуена: що сталося
У 2015 році Каріма звинуватили в тому, що він сприяв шантажу партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена відеозаписом інтимного характеру. Через це Бензема усунули від ігор за збірну.
У 2017 році апеляційний суд Франції відмовився залучати гравця до суду, але справа не була закрита.
Слідство підозрює Бензема в тому, що в 2015 році він діяв як посередник, підбурюючи Вальбуена заплатити шантажистам, щоб ті не виклали інтимне відео за участю Матьє. Раніше суд заборонив Бензема контактувати з Вальбуена, проте згодом скасував своє рішення.
У травні 2021 року Бензема вперше після 6-річної перерви отримав виклик до національної команди та поїхав у складі "триколірних" на Євро-2020.
- У нинішньому сезоні на рахунку Бензема 11 матчів за "Реал", 11 голів і 7 результативних передач.
- В останньому поєдинку Ліги чемпіонів, 19 жовтня, Карім відзначився у воротах донецького "Шахтаря". Іспанський гранд в Києві розбив "гірників" - 5:0.