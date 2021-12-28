Суд не знайшов жодних доказів зв'язку футбольного клубу "Динамо Київ" із "ПриватБанком"

Фактично суд вчергове не знайшов жодних доказів такого зв’язку.

Шостий апеляційний адміністративний суд 22 грудня 2021 року залишив чинним рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні заяви "ПриватБанку" про перегляд судового рішення, яким у свою чергу було підтверджено незаконність визнання футбольного клубу "Динамо Київ" пов'язаним із "ПриватБанком".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву адвоката Ігоря Суркіса – Ігоря Алексєєва.

"Ми вітаємо законне та обґрунтоване рішення суду апеляційної інстанції. Фактично суд вчергове не знайшов жодних доказів зв’язку футбольного клубу "Динамо Київ" із "ПриватБанком" до його націоналізації", – говорить адвокат.

За словами Алексєєва, судова епопея з "ПриватБанком" та Нацбанком триває від 2017 року, і за цей час футбольний клуб неодноразово доводив власну правоту.

"За останні 5 років "Динамо Київ" успішно подолав усі щаблі судової системи, здобув беззаперечні перемоги в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Більше того, опоненти після програшу в Верховному суді пішли далі і навіть звернулися до Конституційного суду, але й там їм було відмовлено. Однак, як бачимо, на цьому вони не зупинилися і фактично пішли по другому колу", – констатує адвокат.

І хоча Національний банк усі свої претензії виправдовує тим, що Ігор Суркіс нібито володів істотною участю у групі "1+1 Медіа" (близько 25%), адвокат спростовує цю тезу.

"Пан Ігор Суркіс увесь час був власником частки у розмірі лише трохи більше 8%. А український закон чітко говорить, що "істотна участь" – це 10 і більше відсотків. Тому елементарні знання математики свідчать про відверту хибність та незаконність позиції Національного банку, – зазначив Алексєєв. – Мене відверто дивує цинічна позиція "ПриватБанку" та їхніх консультантів. Замість того, щоб чесно визнати свою поразку та хибність будь-яких претензій до "Динамо Київ", вони витрачають шалені кошти платників податків на супроводження абсолютно безперспективних процесів".

На думку адвоката, "ПриватБанк" обрав тактику відвертого затягування процесу під будь-яким надуманим приводом.

"Таку явно необґрунтовану поведінку банку та їхніх консультантів спостерігаємо абсолютно у всіх справах, пов’язаних із родиною Суркісів та їхніми компаніями. Ми бачимо цинічні маніпуляції та відверте "процесуальне рейдерство" з боку представників банку. Напевно, хтось дуже хоче уникнути відповідальності за все те беззаконня щодо родини Суркісів та їхніх компаній. Однак рано чи пізно за все доведеться відповідати перед законом", – завершує Алексєєв.

Раніше у коментарі ТСН адвокат Ігоря Суркіса Ігор Алексєєв заявив, що родина Суркісів, і зокрема Ігор Суркіс, є лише вкладниками Приватбанку і жодного іншого відношення до банківської установи не мали і не мають.