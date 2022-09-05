Суд заборонив конгресу Української асоціації футболу проводити вибори президента, де мав перемогти чинний президент Павелко

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення, згідно з яким УАФ забороняються дії щодо підготовки, проведення та розгляду на звітно-виборчому XXV Конгресі УАФ питань порядку денного в частині обрання Президента УАФ, обрання перших віцепрезидентів, віцепрезидентів, членів Виконавчого комітету та аудиторського органу УАФ.

XXV Конгрес УАФ мав відбутися 7 березня 2022 року в Дніпрі, але через повномасштабне вторгнення рф його було безстроково перенесено. За інформацією ресурсу Бомбардир, в УАФ планували провести звітно-виборчий Конгрес у другій половині вересня. На ньому мали б проголосувати за єдиного наразі кандидата на посаду президента УАФ – діючого президента організації Андрія Павелка.

Чинний голова УАФ (керує українським футболом з 2015 року) до липня 2022 року виглядав безальтернативним кандидатом. Проте в липні, згідно інформації журналіста Михайла Співаковського (лінк), стало відомо, що з’явився ще один охочий поборотися за крісло президента. Цим кандидатом, який би отримав чималу підтримку, мав стати Андрій Шевченко:

"За моєю інформацією, Шевченко хоче! [очолити УАФ – прим. ред.] Шевченко дуже хоче! У кулуарах УАФ про це знають. Я був трохи здивований, але, може, Андрій Миколайович Шевченко вирішив, що тренерська стезя – це, ну, не його в підсумку. І це [посада президента УАФ – прим. ред.] дуже статусна посада. До того ж, у Андрія Миколайвоича є, я би сказав, "заморожений конфлікт" із Андрієм Васильовичем Павелком", – сказав Михайло Співаковський.

Таким чином, ухвала Печерського районного суду дає шанс Шевченку чи іншим охочим кандидатам вступити в демократичну боротьбу за крісло Президента УАФ з донедавна безальтернативним кандидатом в обличчі Павелка. Для чинного керманича Української асоціації футболу питання якнайшвидшого переобрання є дуже важливим, адже, як повідомляє ТаТоТаке, Андрію Павелку необхідно переобратися на посаду до грудня 2022 року, аби залишитися членом виконавчого комітету УЄФА.

Схоже, український футбол стоїть нарешті на порозі великих та якісних змін.