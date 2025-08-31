ТСН у соціальних мережах

Проспорт
23
Судаков офіційно перейшов з "Шахтаря" до "Бенфіки": сума трансферу

Португальський клуб орендував українця з обов'язковою опцією викупу.

Максим Приходько
Георгій Судаков

Георгій Судаков / © "Бенфіка"

Португальська "Бенфіка" оголосила про підписання півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова.

Як повідомляється на офіційному сайті "орлів", 22-річний українець перейшов до лісабонського клубу на правах оренди з обов'язковою опцією викупу.

Вартість оренди становить 6 млн 750 тисяч євро, а трансферна сума – 20 млн 250 тисяч євро. Ще до 5 млн євро "Шахтар" може отримати бонусами.

Також "гірники" матимуть право на 25% від наступного продажу Судакова. Але "Бенфіка" може зменшити цей відсоток до 15 після сплати фіксованої суми у розмірі 6 мільйонів євро.

Судаков є вихованцем "Шахтаря", за першу команду донеччан він виступав від 2020 року та зіграв 146 матчів, у яких забив 33 голи та віддав 19 результативних передач.

Минулого сезону Георгій провів за "Шахтар" 37 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів та зробив шість результативних передач.

Судаков у "Бенфіці" став одноклубником українського голкіпера Анатолія Трубіна, який перейшов до лісабонського клубу з "Шахтаря" влітку 2023 року.

"Бенфіка" набрала 6 очок у двох стартових матчах чемпіонату Португалії. Також лісабонська команда вийшла до основної стадії Ліги чемпіонів, обігравши в раунді плейоф кваліфікації турецький "Фенербахче".

23
