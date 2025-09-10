Судаков пояснив причини нічиєї з Азербайджаном у відборі на ЧС-2026

Георгій Судаков, Азербайджан – Україна / © Associated Press

Півзахисник збірної України Георгій Судаков дав коментар після нічиєї з Азербайджаном (1:1) у виїзному матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

– Прикра нічия. Що сталося сьогодні? Чому не виграли?

– Складно сказати. Загалом мали достатньо моментів, вигравали 1:0. Одна контратака, подача, гра рукою, пенальті. Не пощастило у таких моментах. Рефері призначив пенальті. Не встигли забити другий м'яч. Я не знаю, що сказати. Дуже складно зараз аналізувати цю гру. Загалом контролювали, створювали моменти, але не змогли забити більше.

– Сьогодні ти грав зліва. Тобі самому комфортно так грати? Чи відчував, що міг би дати більше збірній в центрі?

– Загалом мені байдуже. Я грав зліва, але перед цим я зміщувався всередину, там Зінченко підіймався вище, ще Очеретько грав у центрі. Ми всі разом утрьох мінялися. У нас є взаєморозуміння і проблем в цьому немає.

– Після прильоту у твій будинок було складно налаштуватися? Взагалі в якому він стані зараз? Як твоя дружина і дитина?

– Звичайно, психологічно важко, хвилюєшся та переживаєш за родину. Зараз дружина з дитиною переїхали до батьків. Я думаю, ви бачили на фотографіях – там прилетіло у 15-й поверх. У той момент вся родина була на 9-му поверсі. На території комплексу теж все в уламках, багато машин пошкоджено. Постійно сиплються вікна, повилітали вікна у багатьох квартирах. Моя родина там не була, тому зараз не знаю, – сказав Судаков у флешкоментарі MEGOGO.

Зазначимо, що саме Судаков забий єдиний гол збірної України в матчі проти Азербайджану, на старті другого тайму ударом в один дотик замкнувши простріл Олександра Зубкова з правого флангу.

В іншому матчі другого туру групи D збірна Франції в Парижі здобула вольову перемогу над командою Ісландії (2:1).

У першому турі команда Сергія Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Тож після двох турів Франція з 6 очками одноосібно лідирує в цьому квартеті. Ісландія (3 бали) посідає друге місце. Україна (1 пункт) розташовується на третій позиції, випереджаючи Азербайджан (1 очко) завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

У наступному турі відбору на ЧС-2026 українці на виїзді зіграють проти ісландців, а французи приймуть азербайджанців. Обидва матчі відбудуться 10 жовтня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.