Судаков відзначився асистом за "Бенфіку" в матчі чемпіонату Португалії

Георгій Судаков / facebook.com/SLBenfica

Український півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков відзначився асистом у виїзному матчі 18-го туру чемпіонату Португалії проти "Ріу Аве".

23-річний українець вийшов у стартовому складі "орлів" і на 16-й хвилині виконав навіс, після якого Леандро Баррейро відкрив рахунок у зустрічі.

Поєдинок завершився перемогою лісабонців з рахунком 2:0 . Команда Жозе Моурінью на 25-й хвилині гри збільшила свою перевагу завдяки автоголу Андреаса Нтої.

Зазначимо, що Судаков був замінений на останній хвилині основного часу. Ще один український легіонер "Бенфіки" – 24-річний воротар Анатолій Трубін – провів на полі увесь матч.

Огляд матчу "Ріу Аве" – "Бенфіка"

Цього сезону Судаков провів 36 матчів за "Бенфіку" в усіх турнірах, забив 4 голи і віддав 6 асистів. Трубін взяв участь у 30 поєдинках лісабонського клубу й пропустив 22 м'ячі.

Після цієї перемоги "Бенфіка" (42 очки) продовжує посідати третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії. "Орли" на 3 бали відстають від "Спортинга" і на 7 пунктів – від лідера "Порту", який має матч у запасі. "Ріу Аве" (20 очок) перебуває на 11-й позиції.

У наступному турі португальського чемпіонату "Бенфіка" прийме "Ештрелу Амадору", а "Ріу Аве" на виїзді позмагається з "Насьоналем". Обидва матчі відбудуться 25 січня.

Перед цим 21 січня "орли" у гостях зустрінуться з "Ювентусом" в поєдинку основного раунду Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що "Бенфіка" з Трубіним та Судаковим не зуміла вийти до півфіналу Кубка Португалії.

Також ми розповідали, що "Бенфіка" з Трубіним і Судаковим не змогла вийти до фіналу Кубка португальської ліги.