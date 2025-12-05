ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Судаков забив четвертий гол за "Бенфіку" в чемпіонаті Португалії

Георгій зрівняв рахунок у дербі проти "Спортинга".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Георгій Судаков

Георгій Судаков / facebook.com/SLBenfica

Український півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков забив гол у матчі 13-го туру чемпіонату Португалії проти "Спортинга".

23-річний українець вийшов у стартовому складі "орлів" і на 27-й хвилині зрівняв рахунок у дербі (1:1), на дальній стійці замкнувши передачу Амара Дедича з правого флангу.

Для Судакова це вже четвертий гол у 10 матчах за "Бенфіку" в чемпіонаті Португалії.

Зазначимо, що ворота "Бенфіки" в цьому поєдинку захищає ще один українець – Анатолій Трубін.

Наразі "Бенфіка" (28 очок) посідає третє місце у чемпіонаті Португалії, на 6 балів відстаючи від лідера чемпіонату "Порту". Своєю чергою, "Спортинг" (31 пункт) перебуває на другій позиції.

У матчі "Бенфіка" – "Спортинг" наразі закінчився перший тайм, рахунок нічийний – 1:1.

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie