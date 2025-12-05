Судаков забив четвертий гол за "Бенфіку" в чемпіонаті Португалії

Георгій Судаков / facebook.com/SLBenfica

Український півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков забив гол у матчі 13-го туру чемпіонату Португалії проти "Спортинга".

23-річний українець вийшов у стартовому складі "орлів" і на 27-й хвилині зрівняв рахунок у дербі (1:1), на дальній стійці замкнувши передачу Амара Дедича з правого флангу.

Для Судакова це вже четвертий гол у 10 матчах за "Бенфіку" в чемпіонаті Португалії.

Зазначимо, що ворота "Бенфіки" в цьому поєдинку захищає ще один українець – Анатолій Трубін.

Наразі "Бенфіка" (28 очок) посідає третє місце у чемпіонаті Португалії, на 6 балів відстаючи від лідера чемпіонату "Порту". Своєю чергою, "Спортинг" (31 пункт) перебуває на другій позиції.

У матчі "Бенфіка" – "Спортинг" наразі закінчився перший тайм, рахунок нічийний – 1:1.

