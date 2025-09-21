Судаков забив дебютний гол за "Бенфіку" і став найкращим гравцем матчу чемпіонату Португалії

Георгій Судаков / © "Бенфіка"

Український півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков відзначився дебютним голом за лісабонський клуб у виїзному матчі шостого туру чемпіонату Португалії проти АФС.

23-річний українець вийшов у стартовому складі "орлів" та відкрив рахунок наприкінці першого тайму. Судакова замінили на 86-й хвилині.

У другому таймі Вангеліс Павлідіс реалізував пенальті, збільшивши перевагу "Бенфіки". Потім грецький форвард віддав асист на Франьо Івановича, який установив остаточний рахунок гри – 0:3 .

Ще один українець, воротар Анатолій Трубін, відіграв повний матч, зберігши свої ворота в недоторканності. Для 24-річного голкіпера це вже сьомий "сухий" поєдинок за клуб цього сезону.

Огляд матчу АФС – "Бенфіка"

У підсумку Судакова визнали найкращим гравцем поєдинку. Георгій отримав спеціальну нагороду.

Зазначимо, що для "Бенфіки" це був перший матч після повернення на тренерський місток Жозе Моурінью. Раніше "Особливий" вже очолював "орлів" 2000 року, але залишив клуб після 10 матчів.

Наразі "Бенфіка" (13 очок) посідає друге місце у чемпіонаті Португалії. Лісабонці на 5 балів відстають від лідера "Порту", але мають матч у запасі.

У наступному турі португальського чемпіонату "Бенфіка" 23 вересня прийме "Ріу Аве".