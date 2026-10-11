Судаков забив перший гол за "Бенфіку" у сезоні чемпіонату Португалії

Георгій Судаков / facebook.com/SLBenfica

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Український півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков відзначився голом у матчі 8-го туру чемпіонату Португалії сезону-2026/27 проти "Віторії Гімараєш".

24-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на заміну в другому таймі — на 73-й хвилині зустрічі за рахунку 1:0 на користь своєї команди.

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На 75-й хвилині Судаков вразив ворота суперника після передачі Клаудіо Ечеверрі.

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Таким чином, Георгій установив остаточний рахунок гри — перемога "орлів" 2:0.

Для Судакова це перший гол за "Бенфіку" у сезоні-2026/27. У поточній кампанії українець провів 14 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та одним асистом.

Цей гол став для Судакова першим у складі "Бенфіки" від грудня 2025 року, коли він відзначився у 13-му турі минулого сезону чемпіонату Португалії.

Ще один український футболіст "Бенфіки" — воротар Анатолій Трубін — провів увесь матч на лавці для запасних.

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Після цієї перемоги "Бенфіка" (19 очок) піднялася на друге місце у чемпіонаті Португалії. Відставання лісабонців від лідера — "Порту" — складає 5 балів.

Раніше повідомлялося, що український футболіст забив ефектний гол у матчі АПЛ.

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