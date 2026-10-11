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Судаков забив перший гол за "Бенфіку" у сезоні чемпіонату Португалії
Забитий м'яч Георгія допоміг "орлам" здобути перемогу.
Український півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков відзначився голом у матчі 8-го туру чемпіонату Португалії сезону-2026/27 проти "Віторії Гімараєш".
24-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на заміну в другому таймі — на 73-й хвилині зустрічі за рахунку 1:0 на користь своєї команди.
На 75-й хвилині Судаков вразив ворота суперника після передачі Клаудіо Ечеверрі.
Таким чином, Георгій установив остаточний рахунок гри — перемога "орлів" 2:0.
Для Судакова це перший гол за "Бенфіку" у сезоні-2026/27. У поточній кампанії українець провів 14 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та одним асистом.
Цей гол став для Судакова першим у складі "Бенфіки" від грудня 2025 року, коли він відзначився у 13-му турі минулого сезону чемпіонату Португалії.
Ще один український футболіст "Бенфіки" — воротар Анатолій Трубін — провів увесь матч на лавці для запасних.
Після цієї перемоги "Бенфіка" (19 очок) піднялася на друге місце у чемпіонаті Португалії. Відставання лісабонців від лідера — "Порту" — складає 5 балів.
Раніше повідомлялося, що український футболіст забив ефектний гол у матчі АПЛ.