Судаков забив за "Бенфіку" у другому поспіль матчі чемпіонату Португалії

Георгій Судаков / © "Бенфіка"

Український півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков забив гол у перенесеному матчі першого туру чемпіонату Португалії проти "Ріу Аве".

23-річний українець вийшов у стартовому складі "орлів" та відкрив рахунок наприкінці другого тайму. На 86-й хвилині Георгій у центрі штрафного майданчика замкнув простріл Доді Лукебакіо з правого флангу.

Судаков відзначився голом за "Бенфіку" у другому поспіль матчі чемпіонату Португалії. Минулого тижня він забив дебютний м'яч за нову команду в поєдинку проти АФС.

У матчі з "Ріу Аве" на 89-й хвилині Георгія змінив Леандро Баррейро. Для Судакова це був четвертий поєдинок за португальський клуб після трансферу з донецького "Шахтаря".

Однак здобути перемогу "орлам" не судилося. У компенсований час, на 90+1-й хвилині, "Бенфіка" пропустила – нічию гостям приніс точний удар Андре Луїза.

Ще один українець, воротар Анатолій Трубін, відіграв повний матч. Для 24-річного українського голкіпера це був десятий поєдинок за клуб у всіх турнірах цього сезону, з яких він сім провів "на нуль".

Огляд матчу "Бенфіка" – "Ріу Аве"

Після завершення поєдинку Судаков удруге поспіль отримав нагороду найкращому гравцю матчу у складі "Бенфіки".

"Бенфіка" втратила очки вперше після повернення на тренерський місток клубу Жозе Моурінью. Наразі "орли" з 14 очками посідають третє місце у чемпіонаті Португалії, на один бал відстаючи від "Спортинга" і на чотири пункти від "Порту".

У наступному матчі "Бенфіка" у п'ятницю, 26 вересня, прийме "Жил Вісенте" у чемпіонаті Португалії.