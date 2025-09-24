ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
2 хв

Судаков забив за "Бенфіку" у другому поспіль матчі чемпіонату Португалії

Гол українця не допоміг лісабонцям здобути перемогу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Георгій Судаков

Георгій Судаков / © "Бенфіка"

Український півзахисник "Бенфіки" Георгій Судаков забив гол у перенесеному матчі першого туру чемпіонату Португалії проти "Ріу Аве".

23-річний українець вийшов у стартовому складі "орлів" та відкрив рахунок наприкінці другого тайму. На 86-й хвилині Георгій у центрі штрафного майданчика замкнув простріл Доді Лукебакіо з правого флангу.

Судаков відзначився голом за "Бенфіку" у другому поспіль матчі чемпіонату Португалії. Минулого тижня він забив дебютний м'яч за нову команду в поєдинку проти АФС.

У матчі з "Ріу Аве" на 89-й хвилині Георгія змінив Леандро Баррейро. Для Судакова це був четвертий поєдинок за португальський клуб після трансферу з донецького "Шахтаря".

Однак здобути перемогу "орлам" не судилося. У компенсований час, на 90+1-й хвилині, "Бенфіка" пропустила – нічию гостям приніс точний удар Андре Луїза.

Ще один українець, воротар Анатолій Трубін, відіграв повний матч. Для 24-річного українського голкіпера це був десятий поєдинок за клуб у всіх турнірах цього сезону, з яких він сім провів "на нуль".

Огляд матчу "Бенфіка" – "Ріу Аве"

Після завершення поєдинку Судаков удруге поспіль отримав нагороду найкращому гравцю матчу у складі "Бенфіки".

"Бенфіка" втратила очки вперше після повернення на тренерський місток клубу Жозе Моурінью. Наразі "орли" з 14 очками посідають третє місце у чемпіонаті Португалії, на один бал відстаючи від "Спортинга" і на чотири пункти від "Порту".

У наступному матчі "Бенфіка" у п'ятницю, 26 вересня, прийме "Жил Вісенте" у чемпіонаті Португалії.

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie