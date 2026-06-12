Судді-"робокопи" на матчах ЧС-2026: що це за технологія, яка викликала хвилю жартів у Мережі

Суддя Вілтон Сампайо під час матчу групи А Чемпіонату світу з футболу 2026 / © Getty Images

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Чемпіонат світу з футболу 2026 року, що проводиться у Канаді, Мексиці та США, увійшов в історію як найбільш технологічно насичений турнір. Від незвичних гарнітур арбітрів до розумних м’ячів — FIFA інтегрувала інновації, покликані підвищити точність суддівства та змінити досвід перегляду матчів для вболівальників.

Про це пишуть India Today, CGTN та SVGEurope.

Футуристичні гарнітури арбітрів на ЧС-2026

Вже під час матчу-відкриття в Мехіко увага глядачів була прикута не лише до гри між Мексикою та Південною Африкою, а й до бразильського арбітра Вілтона Сампайо. Його футуристична гарнітура, яку соцмережі порівнювали з обладнанням «Робокопа» або пристроями віртуальної реальності, стала головною темою обговорень.

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Це бездротова система зв’язку, відома як EarCam, яка забезпечує постійний контакт арбітра в реальному часі з лайнсменами, четвертим арбітром та командою VAR. Вона дозволяє миттєво обмінюватися інформацією щодо фолів, офсайдів та дисциплінарних рішень.

На додаток до гарнітур зв’язку, арбітри носять на них мініатюрні спеціальні камери — RefCam. Вагою лише 14 грамів, цей інструмент дозволяє телеглядачам побачити гру «очима судді».

Суддя Вілтон Сампайо під час матчу на ЧС-2026 / © Getty Images

Голова Суддівського комітету FIFA П’єрлуїджі Колліна підкреслив, що ця технологія перевершила очікування.

«Це інструмент для розповіді історій, і він надзвичайно потужний — ти почуваєшся в самому центрі подій; відчуваєш швидкість гри та тиск на арбітра», — сказав він.

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На турнірі 2026 року такі камери доступні на кожному зі 104 матчів, що стало можливим завдяки змінам у правилах IFAB (Правило 5).

Водночас у соцмережах вже почали з’являтися меми на рефері з RefCam. Користувачі жартують над незвичним виглядом суддів, порівнюючи їх здебільшого з головним героєм фільму «Робокоп».

© Соцмережа X

© Соцмережа X

© Соцмережа X

© Соцмережа X

Технологічне забезпечення матчів ЧС-2026

Окрім арбітражу, інновації охоплюють усі аспекти гри.

«Розумний» м’яч: офіційний м’яч Adidas Trionda оснащений датчиком руху (500 Гц), що фіксує кожен дотик, передачу чи рикошет у режимі реального часу.

Напівавтоматична система визначення офсайду (SAOT): завдяки цифровому скануванню гравців системи Hawk-Eye створюють 3D-моделі з точністю до міліметрів. Система автоматично сигналізує в навушник арбітра про фіксацію офсайду (поріг — 10 см).

Розширений VAR: тепер система може переглядати помилкові кутові, атакувальні фоли перед стандартами та червоні картки, що є наслідком других жовтих.

Комфорт гравців: запозичена з Formula 1 технологія Climacool (охолоджувальні жилети та накладки на взуття) допомагає гравцям адаптуватися до екстремальної спеки.

Трансляції нового покоління

FIFA прагне зробити перегляд матчів максимально імерсивним. Телевізійний пакет включає 8K-камери, просторовий звук Dolby Atmos та відео зі стабілізацією на основі штучного інтелекту, розробленого спільно з Lenovo. Це дозволяє глядачам краще відчути атмосферу стадіону, звуки гри та динаміку моментів, які раніше залишалися поза кадром.

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Чемпіонат світу з футболу 2026 року демонструє, що «прекрасна гра» еволюціонує в бік повної цифровізації. Поєднання технологій відстеження, покращених систем зв’язку та нових ракурсів камери робить футбол не лише точнішим в ухваленні рішень, а й значно захопливішим для глядача. Як зазначив керівник трансляцій FIFA Оскар Санчес, RefCam та інші інновації дають те, чого раніше не могли надати традиційні камери — відчуття справжнього перебування в самому центрі футбольного поля.

До слова, у Мережі став вірусним мем після матчу-відкриття ЧС-2026 Мексика — ПАР (2:0), де суддя ВСампайо через мікрофон пояснював гравцям ПАР видалення Темби Зване. Невпевнена англійська арбітра та спантеличені обличчя футболістів викликали хвилю жартів у вболівальників.

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