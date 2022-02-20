Судді "вкрали" у Малиновського гол: "Аталанта" зі скандалом зазнала поразки в матчі Серії А (відео)

Судді "вкрали" у Малиновського гол: "Аталанта" зі скандалом зазнала поразки в матчі Серії А (відео)

Забитий м'яч українця скасували через дуже суперечливий офсайд.

"Аталанта" на виїзді програла "Фіорентині" в матчі 26-го туру італійської Серії А. Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь "фіалок".

Автором єдиного гола на 56-й хвилині став польський нападник господарів Кшиштоф Пйонтек.

Зустріч запам'яталася гучним скадалом. На 61-й хвилині "бергамаски" зрівняли рахунок завдяки удару Руслана Малиновського, але бригада арбітрів після перегляду відеоповтору (VAR) скасувала гол українця. Нібито одноклубник українського футболіста Ханс Хатебур, який пропустив передачу на Малиновського, перебував у положенні поза грою, хоч і не торкався м'яча.

Малиновський провів на полі повний матч, у першому таймі він отримав жовту картку.

Огляд поєдинку. Повну версію матчу дивіться тут.

Аталанта не може виграти 5 матчів поспіль у Серії A. "Бергамаски" з 44 очками посідають п'яте місце. Від "Ювентуса", який має 47 очок і зіграв на один поєдинок більше, команда Малиновського відстає на три бали.

"Фіорентина" (42 пункти) піднялася на сьоме місце.

У наступному турі "Аталанта" 28 лютого на своєму полі зіграє із "Сампдорією", а Фіорентина 26 лютого на виїзді зустрінеться із "Сассуоло".

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