"Суддівські подвійні стандарти": у "Ворсклі" відреагували на гол-фантом, який позбавив її участі в єврокубках-2022/23

Поступаючись із рахунком 0:1, зустріч перейшла в додатковий час, адже в першій дуелі полтавці здолали опонента з рахунком 3:2.

Долю протистояння вирішив дивний гол Акселя Бьорнстрема, який було забито на 107 хвилині. Зокрема, на повторах абсолютно незрозуміло, чи справді м'яч перетнув лінію воріт "Ворскли". Щоправда, це мало хвилювало суддів - сербський арбітр Мілош Міланович ухвалив рішення зарахувати гол.

Саме на адресу Міловановича "Ворскла" зробила повідомлення на своєму офіційному сайті.

"І знову гикалося Віктору Кашшаї (головний суддя, який не зарахував чистий м'яч ексфорварда збірної України Марка Девіча проти Англії на Євро-2012, прим.) .

Можна зрозуміти все: і нереалізовані командою Скрипника свої моменти, і те, що фортуна начебто вибирає найсильнішого, і таке інше. Але коли вирішальний м'яч зустрічі, який забитий в овертаймі і якого не було, зараховується без сумніву, це вже й мова про суддівські подвійні стандарти.

Сербу Мілошу Мілановічу разом із помічниками дорікають усі українські уболівальники футболу, для яких гра номер один у цей складний час, без перебільшення – ковток повітря. І мали всі підстави розраховувати на вихід "Ворскли" в наступний етап Ліги конференцій, якби не те ж "але"", - йдеться в повідомленні полтавців.

Цікаво, що в Мережі з'явилося відео, яке на думку його автора нібито доводить, що м'яч усе ж таки перетнув лінію воріт, а отже суддя зробив правильно, що вказав на центр поля.

Ball over the line. pic.twitter.com/QdvXlVqbfi — Einar Geirsson (@einargeirs) July 27, 2022

Суперечки могла вирішити камера на лінії – однак у телетрансляції усі повтори були лише з центральної камери. Система VAR теж не в поміч: минулого сезону він не використовувався у Лізі конференцій до пізніх стадій, у кваліфікації він теж відсутній.