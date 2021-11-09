Судив фінали Ліги чемпіонів та Чемпіонату світу: знаменитий італійський арбітр працевлаштується в Україні

Судив фінали Ліги чемпіонів та Чемпіонату світу: знаменитий італійський арбітр працевлаштується в Україні

Нікола Ріццолі погодився стати куратором підготовки українських футбольних рефері.

Відомий футбольний арбітр Нікола Ріццолі отримає роботу в Україні. Як повідомив на своїй сторінці в Facebook президент УАФ Андрій Павелко , 50-річний італієць прийняв його пропозицію стати куратором підготовки українських рефері.

Тепер це рішення має схвалити Виконком УАФ, засідання якого попередньо заплановано на 17 листопада.

Українські арбітри матимуть змогу отримувати знання і досвід від одного з кращих рефері сучасності – Ніколи Ріццоллі.... Опубліковано Андрієм Павелком Вівторок, 9 листопада 2021 р.

Водночас, очолювати комітет арбітрів УАФ продовжить скандальний італієць Лучано Лучі. Контракт із 72-річним фахівцем нещодавно було подовжено, попри те, що статут УАФ забороняє займати виборні посади особам, що досягли 72 років.

Ріццолі закінчив кар'єру арбітра у 2017 році. Він судив фінали Ліги чемпіонів-2013 та Чемпіонату світу-2014.

Від 2011-го до 2017 року Нікола 7 років поспіль визнавався найкращим арбітром Італії. Його також визнавали найкращим рефері Євро-2016.

За версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS) Ріццолі входить у топ-10 найкращих арбітрів XXI століття.

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