"Суджа": фото банера фаната "Динамо" з матчу Ліги чемпіонів проти "Рейнджерс" завірусилося в Мережі

У вівторок, 13 серпня, київське "Динамо" обіграло шотландський "Рейнджерс" в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Після нічиєї 1:1 в першому поєдинку, який відбувся тижнем раніше у польському Любліні, команда Олександра Шовковського на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго перемогла віцечемпіона Шотландії з рахунком 2:0 та вийшла до раунду плейоф відбору головного клубного євротурніру.

Цікавий епізод з трибун потрапив до трансляції поєдинку після того, як кияни забили перший м'яч у ворота суперника. Уболівальник "біло-синіх" розгорнув банер з написом "Суджа", де літера "д" стилізована під емблему "Динамо".

Фанат "Динамо" з банером "Суджа" / Скриншот з трансляції FootballHub

Таким чином, фанат висловив підтримку воїнам ЗСУ, які зараз беруть участь в операції у Курській області.

Фанат "Динамо" з банером "Суджа" / Фото: x.com/ZoryaLondonsk

У раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів суперником "Динамо" стане австрійський "Зальцбург", який у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ пройшов нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3).

Матчі "Динамо" проти "Зальцбурга" відбудуться 21 і 27 серпня. Перша гра буде номінально домашньою для киян. Переможець протистояння отримає путівку до основного етапу Ліги чемпіонів. Той, хто програє, потрапить до основної стадії Ліги Європи.

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