"Сухий" матч Луніна: "Реал" завдав нищівної поразки аутсайдеру Примери (відео)

Мадридський "Реал" у заключному матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги вдома розбив абсолютного аутсайдера чемпіонату "Ельче" – 4:0 .

Ще до перерви підопічні Карло Анчелотті тричі розписалися у воротах суперника. На 8-й хвилині рахунок відкрив Марко Асенсіо, після чого Карім Бензема двічі реалізував пенальті.

Наприкінці поєдинку "Королівський клуб" вчетверте вразив ворота гостей – на 80-й хвилині крапку в грі поставив Лука Модрич, який вийшов на заміну.

Повний матч за мадридців провів український воротар Андрій Лунін, оскільки основний голкіпер команди бельгієць Тібо Куртуа продовжує відновлюватися від травми.

Огляд матчу

Для українця ця зустріч стала четвертою поспіль у стартовому складі "Реала". Всього цього сезону Лунін зіграв 11 матчів за "бланкос" у всіх турнірах, у яких пропустив дев'ять голів. У чотирьох поєдинках Андрій зберіг ворота "сухими".

"Реал" (48 очок) залишився на другому місці в Ла Лізі, скоротивши відставання від лідера – "Барселони – до восьми балів. "Ельче" (9 пунктів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі "вершкові" 18 лютого на виїзді зіграють з "Осасуною". Днем пізніше "Ельче" прийме "Еспаньйол".

Нагадаємо, раніше "Реал" з Луніним у складі виграв Клубний чемпіонат світу. Андрій став першим в історії українцем, кому підкорилося це досягнення.

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