Сум для Луческу: футболіст "Динамо" травмувався в матчі за збірну у кваліфікації до ЧС-2022

Сум для Луческу: футболіст "Динамо" травмувався в матчі за збірну у кваліфікації до ЧС-2022

Словенець Беньямін Вербич не зміг дограти перший тайм зустрічі з Кіпром.

Півзахисник київського "Динамо" та збірної Словенії Беньямін Вербич отримав травму в поєдинку заключного, 10-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти команди Кіпру.

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27-річний футболіст вийшов у стартовому складі, але отримав пошкодження і на на 29-й хвилині попросив заміну.

Про характер пошкодження Вербича та терміни відновлення стане відомо пізніше.

Цього сезону словенець зіграв за "Динамо" 9 матчів у всіх турнірах, відзначитися голом і результативною передачею.

Словенія вдома обіграла Кіпр з рахунком 2:1 . Національна команда Вербича фінішувала четвертою у своїй відбірковій групі, а кіпріоти стали п'ятими.

. Національна команда Вербича фінішувала четвертою у своїй відбірковій групі, а кіпріоти стали п'ятими. Виграла групу H і завоювала пряму путівку на мундіаль Хорватія - у вирішальній очній зустрічі "картаті" здолали Росію. Тепер збірна країни-агресора позмагається в стикових матчах за право зіграти на світовій першості.

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Згідно з регламентом, переможці груп напряму виходять до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

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