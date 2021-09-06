Сума, в якій дуже багато нулів: Павелко пообіцяв збірній України солідну премію за нічию зі збірною Франції

Сума, в якій дуже багато нулів: Павелко пообіцяв збірній України солідну премію за нічию зі збірною Франції

Хороші новини для "синьо-жовтих".

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що національна збірна отримає солідну премію за нічию з командою Франції в матчі 5-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022. Зустріч у Києві на НСК "Олімпійський" завершилася з результатом 1:1.

"Я їм пообіцяв премію за те, що вони дали гру переможну. Дали гру для глядачів, виклалися після Казахстану. Я пообіцяв, що вони за цю гру отримають премію. Я впевнений, що премія дуже солідна.

Гравці аплодували і подякували. Упевнений, що вони цього не просили, не чекали. Вони не грали за гроші, за премію. Вони віддавалися уболівальникам, команді, збірній.

Звичайно ж, після такого приємно їх здивувати, зробити такий приємний сюрприз. Чи багато у премії нулів? Так, дуже", - сказав Павелко.

Після п'яти матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 5 очок. "Синьо-жовті" посідають третє місце у групі D. Лідирують французи з 9 балами.

Переможці груп безпосередньо вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, і дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі путівку на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Наступний матч у відборі ЧС-2022 збірна України зіграє 9 жовтня в гостях з Фінляндією.

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