Сумне дежавю: Світоліна не змогла подолати перше коло турніру ITF у Португалії

Еліна програла три з чотирьох матчів після повернення з декрету.

Українська тенісистка Еліна Світоліна зупинилася в першому колі турніру ITF W100 у португальському Оейраші.

На старті змагань 28-річна українка поступилася Кларі Тайсон з Данії – 6:2, 6:7, 4:6.

Матч тривав 2 години 32 хвилини. У другому сеті Світоліна не реалізувала матчбол на подачі суперниці за рахунку 5:4 на свою користь.

Для Світоліної це був третій турнір після річної паузи, пов'язаної з вагітністю та народженням дитини. На попередніх змаганнях у швейцарському К'яссо вона припинила виступи в другому раунді, не впоравшись з бельгійкою Александрою Ігнатік. Цікаво, що в тому матчі українка також не реалізувала матчбол.

На початку квітня Світоліна зіграла перший матч після повернення з декрету. На старті турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні українка в напруженій боротьбі поступилася представниці Казахстану Юлії Путінцевій.

У середині квітня Еліна здобула першу перемогу після повернення з декрету. У першому колі турніру у Швейцарії зірка українського тенісу впевнено обіграла румунку Єлену-Габріелу Русе.

Нагадаємо, у середині жовтня минулого року Світоліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса. Дівчинці дали ім'я Скай.

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