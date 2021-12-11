Сумувати немає причин: ексфутболіст "Шахтаря" влаштував вечірку після катастрофи своєї команди

Сумувати немає причин: ексфутболіст "Шахтаря" влаштував вечірку після катастрофи своєї команди

Футболіст потрапив у скандальну ситуацію.

У рамках останнього туру чемпіонату Бразилії Греміо виграв у "Атлетіко" Мінейро (4:3), проте цієї перемоги не вистачило, щоби залишитися у вищій лізі Бразилії наступного сезону.

Попри це півзахисник "Греміо" Дуглас Коста, відомий в Україні за виступами за "Шахтар", схоже не дуже сумував та влаштував вдома вечірку після цього поєдинку.

Про це повідомляє журналіст Леннон Хаас у Twitter.

Fonte me informa que Douglas Costa teria passado a noite, até amanhecer, fazendo "festa" após rebaixamento do Grêmio.



"Festa" teria ocorrido em uma mansão em Porto Alegre.



"Dando muita risada, como se nada tivesse acontecido.", me disse a fonte. pic.twitter.com/q5XREeimaN — Lennon Haas (@haas_lennon) December 10, 2021

За інформацією джерела, бразилець багато жартував, веселився і не сумував, що Греміо вилетів з найвищого дивізіону.

Футболіст, права на якого належать "Ювентусу", відзначився переможним голом у божевільному матчі, однак не врятував свою від ганебного вильоту з еліти.

Читайте також:

Футболістка "Челсі" відправила в нокаут хлопця, який вибіг на поле під час матчу: відео стає вірусним

Представник австрійського клубу після матчу Ліги чемпіонів назвав суперників "іспанськими др**унами", це потрапило в ефір одного з гравців