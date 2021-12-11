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Сумувати немає причин: ексфутболіст "Шахтаря" влаштував вечірку після катастрофи своєї команди

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Сумувати немає причин: ексфутболіст "Шахтаря" влаштував вечірку після катастрофи своєї команди

twitter.com

Футболіст потрапив у скандальну ситуацію.

У рамках останнього туру чемпіонату Бразилії Греміо виграв у "Атлетіко" Мінейро (4:3), проте цієї перемоги не вистачило, щоби залишитися у вищій лізі Бразилії наступного сезону.

Попри це півзахисник "Греміо" Дуглас Коста, відомий в Україні за виступами за "Шахтар", схоже не дуже сумував та влаштував вдома вечірку після цього поєдинку.

Про це повідомляє журналіст Леннон Хаас у Twitter.

За інформацією джерела, бразилець багато жартував, веселився і не сумував, що Греміо вилетів з найвищого дивізіону.

Футболіст, права на якого належать "Ювентусу", відзначився переможним голом у божевільному матчі, однак не врятував свою від ганебного вильоту з еліти.

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