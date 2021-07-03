Супербитва Україна - Англія: Володимир Кличко записав відеоролик в ігровій формі "синьо-жовтих"

Легендарний боксер побажав успіху команді Андрія Шевченка.

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко вирішив підтримати збірну України в день матчу 1/4 фіналу Євро-2020 проти команди Англії.

45-річний спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram відеозвернення англійською мовою. У ролику Володимир, одягнений у форму української збірної, заявив, що в жодному разі не може пропустити цей поєдинок. Він побажав команді Андрія Шевченка успіху, завершивши відео вигуком "Слава Україні".

"Привіт, народ. Люди не перестають запитувати мене, що я думаю про матч між Україною та Англією. Я не пропущу його ні за що на світі. Якщо щось і потрібно пропустити, так це англійському воротареві м'яч, який влітає в його сітку", - сказав він у відеоролику, опублікованому в Іnstagram.

Брат Володимира, мер Києва Віталій Кличко також побажав національній збірній перемоги у грі з Англією.

"Друзі! Як спортсмен я сьогодні дуже добре розумію хвилювання кожного гравця української збірної. Особливо розумію емоції Андрія Шевченка - коли ти чемпіон і виходиш на бій проти сильного супротивника. І тут важливо все - і фізична форма, і концентрація, і налаштованість на перемогу. А в футболі - ще й злагоджена гра всієї команди.

Нехай форма, дух і воля допоможуть сьогодні нашим хлопцям!Тримаємо кулаки! Віримо в перемогу! Героям слава!", - написав Віталій у Facebook, виклавши спільне фото з Шевченком.

Друзі! Як спортсмен я сьогодні дуже добре розумію хвилювання кожного гравця української збірної. Особливо розумію... Опубліковано Віталієм Кличком Субота, 3 липня 2021 р.

Матч Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, в Римі на "Стадіо Олімпіко". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри та головних подій навколо неї.

Україна пробилася в плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

(2:0). У півфіналі переможець пари Україна - Англія зіграє з тріумфатором дуелі Чехія - Данія.

Новини України: збірна та вболівальники готуються до чвертьфінального матчу "Євро-2020"

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