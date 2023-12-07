Супербій Усик – Ф'юрі: батько британського чемпіона зізнався, як українцю перемогти його сина

Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, поділився думками щодо бою його сина з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

За його словами, переможцем майбутнього поєдинку стане той з боксерів, хто зуміє краще до нього підготуватися.

"Я скажу це першим: той, хто побудує найкращий тренувальний табір і виконає свою роботу, той і переможе. Якщо Усик підготується до кращого Тайсона, працюватиме щосили й зробить усе правильно, то перемога буде за ним. Усе залежить тільки від хлопців, чого вони хочуть насправді.

Тайсон знає, що йому потрібен розворот на 180 градусів. Якщо він не готовий зробити це, то можу тільки побажати удачі Усику. Йому потрібно все змінити. Усе робити по-іншому, наростити тверду мускулатуру, докласти зусиль, попрацювати над характером. Якщо він зробить це все, то тоді в Усика будуть проблеми. У такому разі він не зустрінеться з тим Ф'юрі, якого всі бачили в останньому бою", – цитує батька Ф'юрі Daily Mail.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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