Супербій все ближче: Джошуа знайшли "копію Усика" для підготовки до поєдинку з українцем

Спаринг-партнер є шульгою та своєю швидкістю нагадує Олександра.

Британський чемпіон за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в надважкій вазі Ентоні Джошуа активно готується до поєдинку проти українця Олександра Усика.

Щоб краще адаптуватися до незручного стилю українського боксера, Ей Джей запросив до свого тренувального табору ірландця Томаса Карті. Спаринг-партнер Джошуа є шульгою та швидко пересувається рингом.

Команда британця сподівається, що Карті буде максимально схожим на Усика, що й дозволить ретельно підготуватися до чемпіонського двобою.

Цікаво, що раніше Карті був спаринг-партнером Дерека Чісори перед боєм з Усиком. Молодий ірландець поділився своїми враженнями від тренувань з Джошуа.

"Жодного его. Спаринг - це просто спаринг. Жодних вольностей. У мене ніхто нічого особливого не просив. Я лівша, легко тримаюся на ногах, багато рухаюся, тому природно наслідую Усику. Ви можете відчути інтенсивність тренування.

Ей Джей - джентльмен. Він нормальний хлопець, нічого божевільного. Він чемпіон в надважкій вазі, але він звичайний хлопець. Справді хороший хлопець. У мене ті ж цілі. Залізо точить залізо", - сказав Карті в інтерв’ю Sky Sports.

Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Ей Джей повинен був захищати титул у бою з Олександром, однак відклав поєдинок з українцем, щоб побитися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій між британськими чемпіонами намітили на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак суд зобов'язав Ф'юрі провести третій поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Поєдинок Джошуа - Усик може відбутися 18-го або 25 вересня в Лондоні на футбольному стадіоні "Тоттенгема".

"Стадіон "Тоттенгема" є ареною, на якій ми хочемо провести цей поєдинок. Ми розглядаємо 25 вересня, як потенційну дату бою. Також ми ще дивимося на 18 вересня. Ми з Олександром Красюком попередили WBO, що вже узгодили всі умови і готові до підписання угоди", - раніше заявив Гірн в інтерв'ю Boxing News 24/7.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, промоутер Джошуа зробив сенсаційну заяву щодо бою з Усиком.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання