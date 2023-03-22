Супербій з Ф'юрі за звання "абсолюта" зірвався: Усик згорнув тренувальний табір

Довгоочікуваний титульний поєдинок між українцем і британцем так і не відбудеться.

Об'єднавчий бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі не відбудеться.

Про це повідомляють одразу кілька авторитетних джерел, зокрема Sky Sports та ESPN.

Українець і британець не змогли погодити умови контракту. Також зазначається, що Усик уже згорнув свій тренувальний табір, у якому готувався до бою з Ф'юрі.

Промоутер українця Олександр Красюк також підтвердив, що бій Усик – Ф'юрі не відбудеться. За словами функціонера, сторони завершили переговори.

Раніше менеджер українського боксера Егіс Клімас повідомив, що Олександр збирається зосередитися на обов'язковому захисті поясів. Його повернення до рингу очікується в червні-липні цього року.

Тож найближчим часом команда українця займеться пошуком іншого суперника для нього. Одним з варіантів є обов'язковий претендент за лінією WBA британець Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Водночас Олександр висунув одну умову – "Циганський король" повинен пожертвувати мільйон фунтів для України.

Пізніше Ф'юрі поставив Усику нову умову для проведення титульного бою – відсутність опції реваншу в контракті на поєдинок, на що українець потужно відповів.

Команда українця висунула британцю ультиматум: або бій відбудеться 29 квітня, або ж Олександр битиметься з іншим суперником. Однак Ф'юрі продовжив ставити свої умови і всіляко уникати зустрічі з Усиком у ринзі.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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