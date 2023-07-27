Супергол бісиклетою, сейви Луніна: "Реал" обіграв "Манчестер Юнайтед" у контрольному матчі (відео)

Мадридський "Реал" з українським воротарем Андрієм Луніним у складі обіграв "Манчестер Юнайтед" у товариському матчі, який відбувся в ніч проти 27 липня у Х'юстоні (США). Зустріч завершилася з рахунком 2:0 .

Уже на шостій хвилині поєдинку "вершкові" вийшли вперед завдяки точному удару Джуда Беллінгема, який цього літа перебрався до "Реала" з дортмундської "Боруссії".

20-річний англієць з лінії карного майданчика перекинув голкіпера "манкуніанців" Андре Онана, для якого це був дебютний матч за МЮ після переходу з міланського "Інтера".

Наприкінці гри підопічні Карло Анчелотті зміцнили свою перевагу. Ефектний гол бісиклетою забив ще один новачок мадридського клубу Хоселу, якого "бланкос" орендували в "Еспаньйола".

Лунін вийшов у стартовому складі та провів на полі повний матч. Упродовж поєдинку українець здійснив 5 сейвів і отримав найвищу оцінку (8,4) в складі обох команд за версією порталу Sofascore.

Огляд матчу

Це був другий матч "Реала" після виходу з відпустки. У першому спарингу "Королівський клуб" здійснив феєричний камбек і переміг "Мілан" (3:2).

Попереду у "бланкос" заплановані контрольні ігри проти "Барселони" (30 липня) та "Ювентуса" (3 серпня). Новий сезон Ла Ліги команда Анчелотті розпочне 12 серпня виїзним поєдинком проти "Атлетика" Більбао.

"Манчестер Юнайтед" зіграв уже свій п'ятий матч в рамках підготовки до нового сезону. До цього підопічні Еріка тен Гага перемогли "Лідс" (2:0), "Ліон" (1:0) та "Арсенал" (2:0), а також програли "Рексему" (1:3).

Наступний спаринг "Манчестер Юнайтед" проведе 31 липня з дортмундською "Боруссією", після чого зіграє проти "Ланса" (5 серпня) та "Атлетика" Більбао (6 серпня). У стартовому турі АПЛ "червоні дияволи" 14 серпня приймуть "Вулвергемптон".

Нагадаємо, минулий сезон "Реал" завершив на другому місці в турнірній таблиці Примери, поступившись чемпіонством "Барселоні". "Манчестер Юнайтед" посів третю позицію в АПЛ і став володарем Кубка англійської ліги.

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