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Супергол Циганкова дозволив "Динамо" переграти "Верес" і впритул підібратися до "Шахтаря" в УПЛ (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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839
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Супергол Циганкова дозволив "Динамо" переграти "Верес" і впритул підібратися до "Шахтаря" в УПЛ (відео)

Фото: ФК Динамо Київ

Завдяки перемозі "біло-сині" наблизилися до "гірників" на відстань одного бала.

Київське "Динамо" обіграло рівненський "Верес" у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на столичному стадіоні імені Лобановського завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цьому непростому матчі підопічні Мірчі Луческу забили на 27-й хвилині. Лідер команди Віктор Циганков взяв на себе ініціативу та класним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив у дальній кут.

  • Після цього поєдинку "Динамо" з 26 очками посідає четверте місце в УПЛ. "Біло-сині" на відстань одного бала підібралися до донецького "Шахтаря", який йде на другій сходинці. Щоправда, "гірники" мають матч у запасі.
  • Своєю чергою, "Верес" з 17 пунктами розташовується на сьомій позиції.
  • У наступному турі, після якого команди вирушати на зимову паузу, кияни 26 листопада зіграють із "Металістом 1925", а команда Юрія Вірта того ж дня зійдеться з "Інгульцем".

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Дата публікації
Перегляди
839
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