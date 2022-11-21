Супергол Циганкова дозволив "Динамо" переграти "Верес" і впритул підібратися до "Шахтаря" в УПЛ (відео)

Завдяки перемозі "біло-сині" наблизилися до "гірників" на відстань одного бала.

Київське "Динамо" обіграло рівненський "Верес" у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на столичному стадіоні імені Лобановського завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цьому непростому матчі підопічні Мірчі Луческу забили на 27-й хвилині. Лідер команди Віктор Циганков взяв на себе ініціативу та класним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив у дальній кут.

Після цього поєдинку "Динамо" з 26 очками посідає четверте місце в УПЛ. "Біло-сині" на відстань одного бала підібралися до донецького "Шахтаря", який йде на другій сходинці. Щоправда, "гірники" мають матч у запасі.

Своєю чергою, "Верес" з 17 пунктами розташовується на сьомій позиції.

У наступному турі, після якого команди вирушати на зимову паузу, кияни 26 листопада зіграють із "Металістом 1925", а команда Юрія Вірта того ж дня зійдеться з "Інгульцем".

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