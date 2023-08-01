Супергол Довбика, травма воротаря: "Дніпро-1" дав бій "Панатінаїкосу", але вилетів з Ліги чемпіонів

"Дніпро-1" зіграв унічию проти грецького "Панатінаїкоса" в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Поєдинок на стадіоні "Апостолос Ніколаїдіс" в Афінах завершився з рахунком 2:2 .

Господарі вийшли вперед на старті зустрічі. На 15-й хвилині не порозумілися голкіпер дніпрян Євген Волинець і захисник Володимир Адамюк. Цим скористався Андраж Шпорар, який заволодів м'ячем і перекинув воротаря українського клубу.

На 24-й хвилині підопічні Олександра Кучера відновили паритет у грі. Артем Довбик виконав неймовірний сольний прохід: у карному майданчику прокинув м'яч між двох захисників і з гострого кута пробив під дальню стійку.

На 34-й хвилині воротар "Дніпра-1" Волинець отримав серйозне пошкодження у зіткненні з нападником греків Себастьяном Паласіосом. Євген був змушений залишити поле на ношах.

На початку другого тайму дніпровський клуб повів у рахунку. На 54-й хвилині Едуард Сарапій головою замкнув подачу кутового з лівого флангу від Дениса Мірошниченка.

Однак на 70-й хвилині "Панатінаїкос" відігрався. Філіп Джурічич увірвався до штрафного майданчика "Дніпра-1" і відпасував на Шпорара, який розстріляв ворота.

А ще за п'ять хвилин українська команда залишилася в меншості – Володимир Танчик, який перед цим вийшов на заміну, на чужій половині поля жорстко влетів у ногу суперника, за що отримав пряму червону картку.

Зазначимо, що в першому матчі між цими командами, який відбувся 25 липня у словацькому місті Кошице, дніпровський колектив поступився віцечемпіону Греції з рахунком 1:3 .

Таким чином, "Дніпро-1" вилетів з Ліги чемпіонів і продовжить боротьбу в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, де суперником буде чеська "Славія".

Своєю чергою, "Панатінаїкос" зіграє в 3-му відбірковому раунді Ліги чемпіонів із французьким "Марселем" українця Руслана Малиновського.

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