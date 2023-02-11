Супергол футболіста з ампутованою ногою претендує на Премію Пушкаша: названо трьох номінантів (відео)

Нагорода буде вручена 27 лютого на церемонії в Парижі.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила імена трьох претендентів на нагороду імені Ференца Пушкаша, яка вручається за найкращий гол року.

Про це повідомлється на офіційному сайті організації.

До трійки фіналістів увійшли форвард збірної Бразилії Рішарлісон (гол боковими ножицями у ворота сербів на чемпіонаті світу-2022), півзахисник "Марселя" Дімітрі Пає (гол у ворота ПАОКа в Лізі конференцій) та Марцин Олекса (гол боковими ножицями у чемпіонаті Польщі серед гравців з ампутованими кінцівками).

Відео голів, які номіновано на Премію Пушкаша

O prêmio Puskás 2023, entregue ao autor do gol mais bonito da temporada passada, tem 3 finalistas:

Richarlison, atacante da seleção brasileira, o francês Payet e o polonês Marcin Oleksy, que tem uma perna amputada. Veja os gols: pic.twitter.com/N2HfHZDqMF — Craques de Bola BR (@craquesdebolabr) February 10, 2023

Володар престижної нагороди стане відомий 27 лютого під час урочистої церемонії The Best FIFA Football Awards, яка відбудеться в Парижі.

Минулого року премію Пушкаша отримав аргентинець Ерік Ламела за свій гол рабоною в матчі АПЛ за "Тоттенгем" проти "Арсенала".

Раніше повідомлялося, що ФІФА назвала трьох претендентів на звання найкращого футболіста року.

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