Супергол і повернення Ібрагімовича: "Мілан" здобув третю поспіль перемогу в Серії А (відео)

"Мілан" на власному полі обіграв "Аталанту" в матчі 24-го туру італійської Серії А – 2:0 .

Команда Стефано Піолі відкрила рахунок на 26-й хвилині. Французький захисник Тео Ернандес потужним ударом злету влучив у стійку, після чого м'яч від спини голкіпера гостей Хуана Муссо залетів у ворота.

Наприкінці поєдинку "червоно-чорні" закріпили свою перевагу. На 86-й хвилині влучним ударом відзначився бразильський нападник Жуніор Мессіас.

Зазначимо, що в цьому матчі вперше за 280 днів вийшов на поле зірковий шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович. У травні минулого року він переніс операцію на коліні, після чого проходив процес реабілітації.

Огляд матчу

"Мілан" (47 очок) виграв третій матч поспіль у Серії А та піднявся на третю позицію в турнірній таблиці. "Аталанта" (41 бал) залишилася на шостій сходинці.

У наступному турі "россонері" 4 березня на виїзді зіграють проти "Фіорентини", а "бергамаски" того ж дня приймуть "Удінезе".

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