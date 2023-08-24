Супергол Шапаренка, скасований м'яч Караваєва: "Динамо" з боєм поступилося "Бешикташу" в Лізі конференцій (відео)

Команда Мірчі Луческу двічі відігравалася упродовж напруженого поєдинку, але все ж зазнала поразки.

Київське "Динамо" програло турецькому "Бешикташу" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Видовищний поєдинок на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті завершився з рахунком 2:3 .

Стамбульці вийшли вперед наприкінці першого тайму. На 40-й хвилині Венсан Абубакар реалізував пенальті після того, як Денис Попов зіграв рукою у власному карному майданчику.

На старті другого тайму "біло-сині", здавалося, відігралися – Олександр Караваєв відправив м'яч у сітку після прострілу Владислава Дубінчака з лівого флангу. Але після підказки відеоасистента (VAR) арбітр скасував цей гол через офсайд.

Утім, команда Мірчі Луческу продовжила сміливо атакувати і на 60-й хвилині таки зрівняла рахунок – Микола Шапаренко з лінії штрафного завдав шикарного удару у дальню "дев'ятку".

Паритет у рахунку зберігався недовго. На 64-й хвилині Омар Коллі головою вколотив м'яч у ворота Георгія Бущана після навісу Аміра Хаджіахметовича з кутового.

Однак зовсім скоро "Динамо" зуміло вдруге за матч зрівняти рахунок. На 66-й хвилині Назар Волошин з лінії воротарського головою замкнув м'яку подачу Буяльського.

До фінального свистка обидва команди старалися йти вперед у надії вирвати перемогу. На 90+5-й хвилині турки скористалися своїм шансом – півзахисник збірної Казахстану Бахтійор Зайнутдінов, якого "Бешикташ" напередодні купив у московського ЦСКА, завершив контратаку "чорних орлів" ударом у дальній кут.

Огляд матчу

Матч-відповідь команди зіграють у четвер, 31 серпня, у Стамбулі.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій. Команда, яка програє, попрощається з єврокубками.

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