Супергол зі штрафного дозволив "Чорноморцю" здолати новачка УПЛ і вийти на друге місце

"Чорноморець" здобув перемогу над "Поліссям" у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 1:0 .

Героєм зустрічі став півзахисник "моряків" Олександр Васильєв, який на 13-й хвилині забив розкішним прямим ударом зі штрафного.

М'яч за надзвичайно красивою траєкторією полетів у дальню "дев'ятку" воріт, які захищав ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" та збірної України Денис Бойко.

До кінця матчу житомирський клуб, який цього сезону дебютував в елітному дивізіоні чемпіонату України, відігратися не зумів.

"Чорноморець" (12 очок) піднявся на друге місце в УПЛ, обійшовши "Полісся" за додатковими показниками.

У наступному турі команда Романа Григорчука 22 вересня на виїзді зіграє з "Олександрією", а підопічні Юрія Калитвинцева днем пізніше прийматимуть "Минай".

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