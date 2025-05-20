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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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80
Час на прочитання
2 хв

Супергол і два вилучення: "Манчестер Сіті" обіграв "Борнмут" із Забарним в АПЛ (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли піднялася до зони Ліги чемпіонів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ілля Забарний та Ерлінг Голанд, "Манчестер Сіті" – "Борнмут"

Ілля Забарний та Ерлінг Голанд, "Манчестер Сіті" – "Борнмут" / © Associated Press

"Манчестер Сіті" вдома переміг "Борнмут" у матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:1.

Господарі поля відкрили рахунок на 14-й хвилині зустрічі – супергол надзвичайно потужним дальнім ударом під поперечину забив Омар Мармуш.

Перед перервою підопічні Хосепа Гвардіоли збільшили свою перевагу в рахунку – на 38-й хвилині відзначився Бернарду Сілва.

У другому таймі відбулися вилучення у складі обох команд. На 67-й хвилині пряму червону картку отримав півзахисник "городян" Матео Ковачич, а через сім хвилин пряму червону картку заробив хавбек "вишень" Льюїс Кук.

За хвилину до кінця основного часу матчу "небесно-блакитні" забили третій м'яч – точного удару завдав Ніко Гонсалес.

У компенсований час, на 90+6-й хвилині, підопічні Андоні Іраоли скоротили відставання зусиллями Деніела Джеббісона, але на більше часу в гостей не вистачило.

Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок.

Зазначимо, що на 82-й хвилині на заміну вийшов чинний володар "Золотого м'яча" – іспанський півзахисник манчестерського клубу Родрі. Для нього це була перша гра після травми, яку він дістав у вересні минулого року.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Манчестер Сіті" (68 очок) вийшов на третє місце в АПЛ. Для потрапляння до Ліги чемпіонів потрібно фінішувати у топ-5.

"Борнмут" (53 бали) залишився на 11-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату Англії.

У заключному турі АПЛ команда Гвардіоли на виїзді зустрінеться з "Фулгемом", а "вишні" приймуть "Лестер". Матчі відбудуться 25 травня.

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