ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Супергол Зубкова приніс "Трабзонспору" перемогу в матчі чемпіонату Туреччини

Українець відзначився шикарним забитим м'ячем у поєдинку 19-го туру турецької Суперліги.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Зубков

Олександр Зубков / facebook.com/Trabzonspor

Український півзахисник "Трабзонспора" Олександр Зубков забив переможний гол у домашньому матчі 19-го туру чемпіонату Туреччини з "Касимпашею".

На 84-й хвилині Зубков, за рахунку 1:1, зі входу до штрафного майданчика розкішним ударом відправив м'яч під поперечину.

Таким чином, Олександр встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:1 на користь "Трабзонспора".

Зубкова, який з капітанською пов'язкою вийшов на поле у стартовому складі, замінили на 89-й хвилині. Ще один українець "Трабзонспора" – захисник Арсеній Батагов – відіграв увесь матч.

Цього сезону Зубков забив 3 голи та віддав 8 асистів у 22 матчах на клубному рівні.

"Трабзонспор" з 41 очком посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Відставання команди від лідера "Галатасарая", який має гру в запасі, складає 2 бали.

У наступному турі турецької Суперліги "Трабзонспор" 30 січня на виїзді зіграє з "Антальяспором".

Раніше повідомлялося, що український форвард Данило Сікан перейшов з "Трабзонспора" до бельгійського "Андерлехта".

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie