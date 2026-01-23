Супергол Зубкова приніс "Трабзонспору" перемогу в матчі чемпіонату Туреччини

Олександр Зубков / facebook.com/Trabzonspor

Реклама

Український півзахисник "Трабзонспора" Олександр Зубков забив переможний гол у домашньому матчі 19-го туру чемпіонату Туреччини з "Касимпашею".

На 84-й хвилині Зубков, за рахунку 1:1, зі входу до штрафного майданчика розкішним ударом відправив м'яч під поперечину.

Таким чином, Олександр встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:1 на користь "Трабзонспора".

Реклама

Зубкова, який з капітанською пов'язкою вийшов на поле у стартовому складі, замінили на 89-й хвилині. Ще один українець "Трабзонспора" – захисник Арсеній Батагов – відіграв увесь матч.

Цього сезону Зубков забив 3 голи та віддав 8 асистів у 22 матчах на клубному рівні.

"Трабзонспор" з 41 очком посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Відставання команди від лідера "Галатасарая", який має гру в запасі, складає 2 бали.

У наступному турі турецької Суперліги "Трабзонспор" 30 січня на виїзді зіграє з "Антальяспором".

Реклама

Раніше повідомлялося, що український форвард Данило Сікан перейшов з "Трабзонспора" до бельгійського "Андерлехта".