Суперкамбек за 5 хвилин: "Кривбас" поступився "Руху" та не скористався шансом очолити УПЛ

"Кривбас" програв "Руху" в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 1:3 .

Перший тайм зустрічі виграли господарі – на 42-й хвилині пенальті реалізував Хрвоє Ілич.

Однак у другому таймі львівський колектив зумів здійснити яскравий камбек, забивши три голи всього упродовж п'яти хвилин. Спочатку на 63-й хвилині рахунок зрівняв Василь Рунич.

На 66-й хвилині Юрій Климчук вивів "жовто-чорних" вперед, відзначившись голом з пенальті. А ще через дві хвилини Рунич оформив дубль, збільшивши перевагу своєї команди.

"Кривбас" (17 очок) не скористався можливістю потіснити "Шахтар" (18 балів) з вершини УПЛ і продовжує посідати другу позицію. "Рух" (15 пунктів) піднявся на п'яте місце.

У наступному турі чемпіонату України команда Юрія Вернидуба прийме "Чорноморець", а львів'яни вдома зустрінуться з "Минаєм". Обидва матчі відбудуться 8 жовтня.

Читайте також:

"Оболонь" після перемоги над "Динамо" в Кубку України обіграла аутсайдера УПЛ

"Чорноморець" і "Зоря" не визначили сильнішого в матчі 9-го туру УПЛ (відео)

Друга поспіль втрата очок: "Шахтар" неочікувано програв "Ворсклі" в матчі УПЛ (відео)