Суперкамбек за три хвилини: Японія шокувала Іспанію та з першої сходинки вийшла до плейоф ЧС-2022

Японці перевернули гру на старті другого тайму та створили гучну сенсацію.

Збірна Японії сенсаційно перемогла команду Іспанії в матчі 3-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Халіфа" в Ер-Раяні завершився з рахунком 2:1 .

У першому таймі іспанці повністю домінували над суперником, абсолютно не дозволивши йому створити нічого небезпечного біля власних воріт. "Червона фурія" постійно атакувала, традиційно довго контролюючи м'яч. Це принесло свої плоди. На 11-й хвилині голом відзначився Альваро Мората.

Однак на початку другого тайму японцям вдалося здійснити щось неймовірне. Спершу на 48-й хвилині рахунок зрівняв Ріцу Доан, а вже за три хвилини Ао Танака вивів свою команду вперед.

Попри всі зусилля підопічних Луїса Енріке, збірна Японії змогла відбитися і втримати переможний рахунок до фінального свистка.

У паралельному матчі цього квартету збірна Німеччини обіграла команду Коста-Рики з рахунком 2:4 .

Таким чином, Японія набрала 6 очок і сенсаційно вийшла до плейоф з першого місця. Іспанія (4) пробилася до 1/8 фіналу з другої сходинки, випередивши німців завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Німеччина (4) і Коста-Рика (3) попрощалися з Мундіалем.

В 1/8 фіналу японці гратимуть з Хорватією, а іспанці протистоятимуть збірній Марокко.

Читайте також:

Європейська топзбірна попрощалася з головним тренером після сенсаційного вильоту з ЧС-2022

Франція подала скаргу до ФІФА через скасований гол, який призвів до першої за 8 років поразки на ЧС

Перед матчем ЧС-2022 охоронці роздягли уболівальника догола: подробиці скандалу