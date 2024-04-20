Суперкомп'ютер оцінив шанси півфіналістів Ліги чемпіонів на перемогу в турнірі

Головним фаворитом вважається мадридський "Реал".
Після того, як відбулися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, суперкомп'ютер Opta проаналізував шанси команди на перемогу у поточному розіграші турніру.
У півфіналах найпрестижнішого єврокубка дортмундська "Боруссія" зустрінеться з ПСЖ, а мадридський "Реал" зійдеться з мюнхенською "Баварією".
Головним фаворитом Ліги чемпіонів суперкомп'ютер вважає мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна. Ймовірність тріумфу "вершкових" дорівнює 39%. Другим у цьому рейтингу йде ПСЖ – 27%. Нижче оцінюють шанси "Баварії" та "Боруссії" – 17% та 16% відповідно.
Також суперкомп'ютер оцінив вірогідність клубів дістатися фіналу. Шанси "Реала" зіграти у вирішальному матчі турніру складають 66%, ПСЖ – 60%, "Боруссії" – 40%, "Баварії" – 34%.
Перші півфінальні матчі заплановано на 30 квітня/1 травня, ігри у відповідь – 7/8 травня.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
Нагадаємо, раніше головним фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів вважався минулорічний володар трофею – "Манчестер Сіті", однак команда Хосепа Гвардіоли вилетіла з турніру в 1/4 фіналу, поступившись у серії пенальті "Реалу".
Підписуйтеся на канали TSN.ua у Telegram та Viber, а також сторінки TSN.ua та ТСН Проспорт у Facebook.
Читайте також:
"Провів фантастичну гру": Анчелотті похвалив Луніна після тріумфу над "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів
Лунін прокоментував перемогу над "Манчестер Сіті" та вихід "Реала" до півфіналу Ліги чемпіонів
"Баварія" обіграла "Арсенал" без Зінченка та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)