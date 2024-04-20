Суперкомп'ютер оцінив шанси півфіналістів Ліги чемпіонів на перемогу в турнірі

Після того, як відбулися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, суперкомп'ютер Opta проаналізував шанси команди на перемогу у поточному розіграші турніру.

У півфіналах найпрестижнішого єврокубка дортмундська "Боруссія" зустрінеться з ПСЖ, а мадридський "Реал" зійдеться з мюнхенською "Баварією".

Головним фаворитом Ліги чемпіонів суперкомп'ютер вважає мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна. Ймовірність тріумфу "вершкових" дорівнює 39%. Другим у цьому рейтингу йде ПСЖ – 27%. Нижче оцінюють шанси "Баварії" та "Боруссії" – 17% та 16% відповідно.

Також суперкомп'ютер оцінив вірогідність клубів дістатися фіналу. Шанси "Реала" зіграти у вирішальному матчі турніру складають 66%, ПСЖ – 60%, "Боруссії" – 40%, "Баварії" – 34%.

Шанси клубів на перемогу в Лізі чемпіонів / Фото: theanalyst.com

Перші півфінальні матчі заплановано на 30 квітня/1 травня, ігри у відповідь – 7/8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, раніше головним фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів вважався минулорічний володар трофею – "Манчестер Сіті", однак команда Хосепа Гвардіоли вилетіла з турніру в 1/4 фіналу, поступившись у серії пенальті "Реалу".

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