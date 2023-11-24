Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України в плейоф відбору на Євро-2024

Команда Сергія Реброва є фаворитом у боротьбі за вихід на континентальну першість.

Суперкомп'ютер визначив шанси збірної України успішно подолати плейоф відбору на Євро-2024.

За підсумками жеребкування плейоф "синьо-жовті" потрапили до Шляху В, де в півфіналі зустрінуться з командою Боснії та Герцеговини. Переможець цього матчу розіграє путівку на Євро з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія.

Як повідомляє We Global Football, саме команда Сергія Реброва є головним претендентом на завоювання путівки до фінального турніру чемпіонату Європи.

Вихід України на ЧЄ суперкомп'ютер оцінює з ймовірністю 63,3%. Ізраїль має 19,3%, Боснія та Герцеговина – 11,8%, Ісландія – 5,6%.

Додамо, що у Шляху А фаворитом вважається Уельс – 44,5%. На вихід Польщі дають 34,6%, Фінляндії – 17,7%, Естонії – 3,2%.

У Шляху С найвище оцінюються шанси Греції – 46,2%, яка з невеличким відривом випереджає Грузію – 42,7%. Абсолютними андердогами є Люксембург (7,4%) та Казахстан (3,7%).

Post-draw EURO Playoffs Odds



Path A

Wales - 44.5%

Poland - 34.6%

Finland - 17.7%

Estonia - 3.2%



Path B

Ukraine - 63.3%

Israel - 19.3%

Bosnia - 11.8%

Iceland - 5.6%



Path C

Greece - 46.2%

Georgia - 42.7%

Luxembourg - 7.4%

Kazakhstan - 3.7% — We Global Football (@We_Global) November 23, 2023

Плейоф відбору на Євро-2024 відбудеться наступного року. Півфінальні матчі – 21 березня, фінали – 26 березня.

Жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться 2 грудня цього року в німецькому Гамбурзі, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.

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