Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України в плейоф відбору на Євро-2024

Команда Сергія Реброва є фаворитом у боротьбі за вихід на континентальну першість.
Суперкомп'ютер визначив шанси збірної України успішно подолати плейоф відбору на Євро-2024.
За підсумками жеребкування плейоф "синьо-жовті" потрапили до Шляху В, де в півфіналі зустрінуться з командою Боснії та Герцеговини. Переможець цього матчу розіграє путівку на Євро з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія.
Як повідомляє We Global Football, саме команда Сергія Реброва є головним претендентом на завоювання путівки до фінального турніру чемпіонату Європи.
Вихід України на ЧЄ суперкомп'ютер оцінює з ймовірністю 63,3%. Ізраїль має 19,3%, Боснія та Герцеговина – 11,8%, Ісландія – 5,6%.
Додамо, що у Шляху А фаворитом вважається Уельс – 44,5%. На вихід Польщі дають 34,6%, Фінляндії – 17,7%, Естонії – 3,2%.
У Шляху С найвище оцінюються шанси Греції – 46,2%, яка з невеличким відривом випереджає Грузію – 42,7%. Абсолютними андердогами є Люксембург (7,4%) та Казахстан (3,7%).
Post-draw EURO Playoffs Odds— We Global Football (@We_Global) November 23, 2023
Path A
Wales - 44.5%
Poland - 34.6%
Finland - 17.7%
Estonia - 3.2%
Path B
Ukraine - 63.3%
Israel - 19.3%
Bosnia - 11.8%
Iceland - 5.6%
Path C
Greece - 46.2%
Georgia - 42.7%
Luxembourg - 7.4%
Kazakhstan - 3.7%
Плейоф відбору на Євро-2024 відбудеться наступного року. Півфінальні матчі – 21 березня, фінали – 26 березня.
Жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться 2 грудня цього року в німецькому Гамбурзі, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.
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