ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

Суперкомп'ютер назвав головного фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів

За даними суперкомп'ютера Opta, найвищі шанси здобути трофей має "Арсенал".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

Суперкомп'ютер компанії Opta представив власний рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів-2025/26.

За даними джерела, головним фаворитом найпрестижнішого євротурніру є лондонський "Арсенал". Шанси "канонірів" здобути трофей оцінили у 27,96%.

Далі в списку претендентів на тріумф у Лізі чемпіонів розташувалися мюнхенська "Баварія" (20,88%), каталонська "Барселона" (17,39%) та французький ПСЖ (11,56%).

Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 7/8 та 14/15 квітня. Сильніших визначатимуть у парах Реал" Мадрид — "Баварія", "Спортинг" — "Арсенал", "Барселона" — "Атлетіко" та ПСЖ — "Ліверпуль".

Шанси на перемогу в Лізі чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta

"Арсенал" (Англія) — 27,96%

"Баварія" (Німеччина) — 20,88%

"Барселона" (Іспанія) — 17,39%

ПСЖ (Франція) — 11,56%

"Реал" Мадрид (Іспанія) — 8,97%

"Ліверпуль" (Англія) — 6,52%

"Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — 3,66%

"Спортинг" (Португалія) — 3,06%

Сітка плейоф Ліги чемпіонів

Сітка плейоф Ліги чемпіонів / x.com/FootRankings

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie