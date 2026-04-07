Суперкомп'ютер назвав головного фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів
За даними суперкомп'ютера Opta, найвищі шанси здобути трофей має "Арсенал".
Суперкомп'ютер компанії Opta представив власний рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів-2025/26.
За даними джерела, головним фаворитом найпрестижнішого євротурніру є лондонський "Арсенал". Шанси "канонірів" здобути трофей оцінили у 27,96%.
Далі в списку претендентів на тріумф у Лізі чемпіонів розташувалися мюнхенська "Баварія" (20,88%), каталонська "Барселона" (17,39%) та французький ПСЖ (11,56%).
Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 7/8 та 14/15 квітня. Сильніших визначатимуть у парах Реал" Мадрид — "Баварія", "Спортинг" — "Арсенал", "Барселона" — "Атлетіко" та ПСЖ — "Ліверпуль".
Шанси на перемогу в Лізі чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta
"Арсенал" (Англія) — 27,96%
"Баварія" (Німеччина) — 20,88%
"Барселона" (Іспанія) — 17,39%
ПСЖ (Франція) — 11,56%
"Реал" Мадрид (Іспанія) — 8,97%
"Ліверпуль" (Англія) — 6,52%
"Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — 3,66%
"Спортинг" (Португалія) — 3,06%
Сітка плейоф Ліги чемпіонів
Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.