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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Суперкомп'ютер оцінив шанси півфіналістів Ліги чемпіонів виграти турнір: хто фаворит

За трофей продовжують боротьбу "Барселона", ПСЖ, "Інтер" та "Арсенал".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

Суперкомп'ютер відомого статистичного та аналітичного порталу Opta оцінив шанси команд на перемогу в Лізі чемпіонів сезону-2024/25 перед півфінальними протистояннями.

Боротьбу за трофей продовжують чотири клуби: "Барселона" (Іспанія), ПСЖ (Франція), "Інтер" (Італія) та "Арсенал" (Англія).

Згідно з прогнозом суперкомп'ютера Opta, найкращі шанси на перемогу в Лізі чемпіонів має "Арсенал" (28,7%). На другому місці – "Інтер" (25,5%). На третій позиції – ПСЖ (24,0%). Найменшою є вірогідність тріумфу "Барселони" (21,8%).

У півфіналах головного клубного євротурніру ПСЖ позмагається з "Арсеналом", а "Барселона" зійдеться з "Інтером".

Матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 29/30 квітня та 6/7 травня.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

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Дата публікації
Кількість переглядів
245
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