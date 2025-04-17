Суперкомп'ютер оцінив шанси півфіналістів Ліги чемпіонів виграти турнір: хто фаворит

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

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Суперкомп'ютер відомого статистичного та аналітичного порталу Opta оцінив шанси команд на перемогу в Лізі чемпіонів сезону-2024/25 перед півфінальними протистояннями.

Боротьбу за трофей продовжують чотири клуби: "Барселона" (Іспанія), ПСЖ (Франція), "Інтер" (Італія) та "Арсенал" (Англія).

Згідно з прогнозом суперкомп'ютера Opta, найкращі шанси на перемогу в Лізі чемпіонів має "Арсенал" (28,7%). На другому місці – "Інтер" (25,5%). На третій позиції – ПСЖ (24,0%). Найменшою є вірогідність тріумфу "Барселони" (21,8%).

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У півфіналах головного клубного євротурніру ПСЖ позмагається з "Арсеналом", а "Барселона" зійдеться з "Інтером".

Матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 29/30 квітня та 6/7 травня.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.