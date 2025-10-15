Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України на вихід до плейоф відбору ЧС-2026

Збірна України з футболу / © УАФ

Суперкомп'ютер Football Meets Data оцінив шанси збірної України на вихід до плейоф відбору чемпіонату світу-2026 з футболу.

Перед двома заключними турами суперкомп'ютер вважає команду Сергія Реброва беззаперечним фаворитом у боротьбі за друге місце в групі та потрапляння до плейоф.

Він упевнений, що Україна зможе випередити Ісландію, оцінюючи ймовірність виходу українців до стикових матчів відбору на Мундіаль у 92%.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада "синьо-жовті" в Парижі зіграють з Францією, а 16 листопада у Варшаві приймуть Ісландію.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.