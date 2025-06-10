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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Суперкомп'ютер визначив фаворитів на перемогу в Клубному чемпіонаті світу-2025 з футболу

Головним претендентом на трофей суперкомп'ютер вважає французький ПСЖ.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Трофей Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу / © Associated Press

Аналітики відомого статистичного порталу Opta за допомогою суперкомп'ютера оцінили шанси усіх учасників Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу на перемогу.

Суперкомп'ютер Opta вважає головним фаворитом прийдешнього турніру французький ПСЖ, який цього року вперше в історії виграв Лігу чемпіонів.

Ймовірність тріумфу парижан оцінюється в 18,5%. У топ-5 претендентів на трофей також йдуть "Манчестер Сіті" (17,8%), "Баварія" (12,8%), "Інтер" (12,3%) та мадридський "Реал" (9,8%).

Топ-10 фаворитів Клубного чемпіонату світу-2025 за версією Opta:

1. ПСЖ – 18,5%

2. "Манчестер Сіті" – 17,8%

3. "Баварія" – 12,8%

4. "Інтер" – 12,3%

5. "Реал" Мадрид – 9,8%

6. "Челсі" – 8,4%

7. "Боруссія" Дортмунд – 5,4%

8. "Атлетіко" – 5,1%

9. "Ювентус" – 3,6%

10. "Бенфіка" – 3,3%

КЧС-2025 відбудеться від 15 червня до 13 липня 2025 року в США.

Це буде перший розіграш Клубного чемпіонату світу в новому розширеному форматі. Його учасниками стануть 32 клуби з шести футбольних конфедерацій.

Під час жеребкування 32 клуби були розподілені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці та володарі других місць з кожного квартету вийдуть до 1/8 фіналу.

Фінальний матч КЧС-2025 відбудеться в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.

Раніше повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

Букмекери також уже назвали головних фаворитів Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

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