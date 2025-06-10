- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 128
- Час на прочитання
- 1 хв
Суперкомп'ютер визначив фаворитів на перемогу в Клубному чемпіонаті світу-2025 з футболу
Головним претендентом на трофей суперкомп'ютер вважає французький ПСЖ.
Аналітики відомого статистичного порталу Opta за допомогою суперкомп'ютера оцінили шанси усіх учасників Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу на перемогу.
Суперкомп'ютер Opta вважає головним фаворитом прийдешнього турніру французький ПСЖ, який цього року вперше в історії виграв Лігу чемпіонів.
Ймовірність тріумфу парижан оцінюється в 18,5%. У топ-5 претендентів на трофей також йдуть "Манчестер Сіті" (17,8%), "Баварія" (12,8%), "Інтер" (12,3%) та мадридський "Реал" (9,8%).
Топ-10 фаворитів Клубного чемпіонату світу-2025 за версією Opta:
1. ПСЖ – 18,5%
2. "Манчестер Сіті" – 17,8%
3. "Баварія" – 12,8%
4. "Інтер" – 12,3%
5. "Реал" Мадрид – 9,8%
6. "Челсі" – 8,4%
7. "Боруссія" Дортмунд – 5,4%
8. "Атлетіко" – 5,1%
9. "Ювентус" – 3,6%
10. "Бенфіка" – 3,3%
КЧС-2025 відбудеться від 15 червня до 13 липня 2025 року в США.
Це буде перший розіграш Клубного чемпіонату світу в новому розширеному форматі. Його учасниками стануть 32 клуби з шести футбольних конфедерацій.
Під час жеребкування 32 клуби були розподілені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці та володарі других місць з кожного квартету вийдуть до 1/8 фіналу.
Фінальний матч КЧС-2025 відбудеться в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.
Раніше повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.
Букмекери також уже назвали головних фаворитів Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.