Суперкомп'ютер змінив прогноз на переможця ЧС-2026 з футболу

Величезний макет трофею чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

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Суперкомп'ютер відомої аналітичної компанії Opta змінив прогноз щодо переможця чемпіонату світу-2026 з футболу після першого туру групового етапу.

Тепер головним фаворитом Мундіалю вважається збірна Франції. Ймовірність перемоги "Ле Бле" на світовій першості оцінюється у 15,73%.

До старту турніру Opta називала головним фаворитом збірну Іспанії (16,1%). Проте після того, як чинні чемпіони Європи не зуміли обіграти Кабо-Верде (0:0), вони опустилися на четверте місце в цьому списку (12,08%).

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Другу сходинку за версією суперкомп'ютера посідає збірна Англії (12,33%), а на третій позиції розташовується команда Аргентини (12,28%).

Зазначимо, що у стартовому турі групового етапу ЧС-2026 французи обіграли Сенегал (3:1), англійці перемогли Хорватію (4:2), аргентинці розгромили Алжир (3:0),

До топ-10 претендентів на титул також входять Німеччина (6,43%), Португалія (5,94%), Бразилія (5,37%), Норвегія (4,68%), Нідерланди (3,06%) та Колумбія (2,80%).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Раніше повідомлялося, що 40-річний воротар збірної Кабо-Верде став зіркою соцмереж після матчу з Іспанією на ЧС-2026.

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